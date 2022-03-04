التضخم المرتفع في تركيا يثير أزمة بين المستأجرين والمالكين .. صعد 54.4 %

يجري إردم يلماظ حساباته، من الكفالة إلى رسوم وكالة الإيجار، بما في ذلك تكلفة نقل السكن، يترتب على الرجل البالغ 30 عاما دفع ما يعادل راتب شهرين ونصف لتغيير مكان إقامته في إسطنبول، بعدما طرده مالك المنزل في منتصف الشتاء.وهذا الأب الذي لديه طفل في الثانية من العمر، ليس الوحيد في هذه الحالة، فالخلافات بين المالكين والمستأجرين أثارت أزمة تزايدت بقوة في الأشهر الماضية في تركيا تحت تأثير التضخم الذي يرتفع بانتظام سنويا مسجلا 54.4 في المائة.ووفقا لـ"الفرنسية"، بلغ التضخم خلال شباط (فبراير) أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء أمس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.وفي الفترة نفسها، ارتفعت الإيجارات 85 في المائة، في إسطنبول و69 في المائة على المستوى الوطني، وفقا لحسابات جامعة بهتشه شهير، بشكل أعلى بكثير من الرواتب التي ارتفعت من 30 إلى 50 في المائة، كمعدل وسطي في 1 كانون الثاني (يناير).وقال إردم يلماظ، "لم يكن يجب أن نرحل"، ويشعر بالغضب الشديد من مالكه السابق، الذي أكد أنه يريد استعادة الشقة لكي يسكن ابنه فيها. وأضاف "كان يضايقنا، لم تنعم عائلتي بالسلام".ويشعر الرجل بالمرارة لأن ابن المالك لم ينتقل إلى المسكن، قائلا "لقد رأيت إعلانا للشقة على الإنترنت بعد أسبوع من مغادرتنا"، وهو يعرض صورة الإعلان. بات الإيجار الآن 2600 ليرة تركية "170 يورو" مقابل 1100 ليرة "70 يورو" حين كان يسكن فيها.ما يزيد من معاناته، أن المسكن الجديد يكلفه ألفي ليرة تركية في الشهر، أي نصف راتبه، ويقع في "منطقة نائية، في مبنى قديم بدون تدفئة ولا مصعد".القضية تتوقف هنا، لكن الخلافات بين المستأجرين والمالكين هي الآن أكثر القضايا المطروحة أمام المحاكم التركية بحسب صحيفة "دنيا"، وباتت تشكل 20 في المائة من القضايا مقابل 10 في المائة قبل عام.وجمعت "الفرنسية"، عشرات الشهادات من مستأجرين أجبروا بالطريقة نفسها على مغادرة سكنهم أو الذين عانوا زيادات في الإيجار بنسبة فاقت 100 في المائة، أي خمسة أضعاف الحد القانوني.وينص القانون التركي على أن المستأجر الذي تم تجديد عقد إيجاره في شباط (فبراير) لا يمكن أن يرفع إيجاره بأكثر من 22.6 في المائة، كما أن عمليات الطرد تخضع لأطر معينة، لكن عددا من المستأجرين أقروا بأنهم رضخوا لضغوط المالكين الملحين أو المهددين.وفي منتصف كانون الثاني (يناير)، قام رجل تسعيني في إسطنبول - صوره جاره - بكسر باب مستأجريه بفأس بعد رفضهم دفع إيجارهم الذي ارتفع فجأة من 1200 إلى أربعة آلاف ليرة تركية.وقالت حنيفة أمين كارا المحامية المتخصصة في قانون العقارات "إن ارتفاع الإيجارات يدفع المالكين إلى الرغبة في استعادة ممتلكاتهم، لإعادة تأجيرها بأسعار أعلى بكثير"، مشيرة إلى أن القضايا تتزايد.ويرى مالكون أن أرقام التضخم أقل مما هي في الواقع، وهو ما تؤكده المعارضة التركية وعدد من الخبراء الاقتصاديين للمطالبة برفع أسعار الإيجارات بشكل كبير.ويقول محمد بولند دنيز رئيس اتحاد نقابات المستهلكين في تركيا "نعيش في عصر يعد فيه امتلاك منزل أو استئجار شقة بسعر جيد رفاهية".لكن بعض المالكين يحاولون إيجاد توازن، إذ يضيف حقان يلديز وهو مالك ثلاث شقق في إسطنبول "لقد اتفقنا على زيادة 35 في المائة، يجب إيجاد حل وسط، لكن يحصل في بعض الأحيان أن المستأجرين يرفضون الالتزام بذلك، باعتبارها قضية مبدأ".ويوضح أمر الله عمران أنه في نهاية كانون الثاني (يناير) طلب منه مالك الشقة التي يستأجرها رفع الإيجار 58 في المائة. وقال هذا الثلاثيني الذي يرأس شركة صغيرة للمعادن في أنطاليا في جنوب تركيا "وضعي المالي جيد، كنت قادرا على الدفع لكنني رفضت، لأنهم قاموا بذلك بطريقة غير قانونية وانتهازية".وأضاف "لدينا 12 موظفا وقد منحناهم هذا العام زيادات 45 في المائة تقريبا، لكن لم يتلق أحد زيادة 58 في المائة، لا أحد".وردا على مالك الشقة التي يستأجرها، أرسل أمر الله عمران إيجاره عن طريق التحويل المصرفي في شباط (فبراير) محددا بنفسه الزيادة. وقال "المعدل الرسمي هو 22.6 في المائة، وبالتالي رفعته قليلا إلى 23 في المائة، لم أحصل على رد منه بعد".وارتفعت أسعار الاستهلاك 4.8 في المائة، في شباط (فبراير) مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54.4 في المائة، وفق البيانات. وخسرت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.والشهر الماضي خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف دين تركيا من "بي بي -" إلى "بي +"، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة بقدرة أصحاب القرار على عكس المسار.