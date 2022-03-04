تأهيل 60 مقاولا لاستخدام التقنيات بالمشاريع .. 19 عقدا تمويليا بقيمة مليار ريال

بحث ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم قطاعي الإسكان والصناعة، وذلك خلال استقبال الحقيل نظيره الخريف في المركز التفاعلي بضاحية الجوان، التي تطورها الوطنية للإسكان NHC شمال مدينة الرياض.

وتأتي الزيارة امتدادا للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، تحت مظلة برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتوفير الحلول السكنية المتنوعة للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة التملك السكني.

واستعرض الجانبان الإنجازات التي حققتها المرحلة الأولى لمبادرة أساليب البناء الحديث، التي حظيت بتوقيع 19 عقدا تمويليا بقيمة تجاوزت مليار ريال، وتأهيل 60 مقاولا لاستخدام التقنيات في المشاريع، إضافة إلى توقيع 96 مذكرة تفاهم بين المقاولين ومزودي تقنيات البناء.

وأشارا إلى أن التوسع في زيادة إنتاج المصانع المتخصصة في أساليب البناء الحديث أسهم في إتاحة 40 ألف وحدة سكنية سنويا، ورفع نسبة الاعتماد على الأساليب الحديثة في البناء إلى 60 في المائة ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين أن التوجه المستقبلي للمبادرة بناء 40 في المائة من الوحدات الجديدة بالتقنيات الحديثة بحلول 2025.

وتطرقا إلى استهداف المبادرة تعزيز إنتاجية أساليب البناء الحديث لرفع قدرتها التنافسية، إضافة إلى توفير بيئة ممكنة وجاذبة في القطاع، مشيدين بالجهود المبذولة ضمن منظومة الإسكان لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية ضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري.