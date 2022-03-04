أدنى مستوى لليورو أمام الاسترليني منذ 2016 .. والبلاديوم عند ذورة 7 أشهر

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 2016 أي نحو ستة أعوام مقابل الجنيه الاسترليني، وظل قرب أدنى مستوى منذ 21 شهرا مقابل الدولار خلال تعاملات أمس، بعد أن أدى ارتفاع جديد في أسعار الطاقة إلى اشتداد المخاوف من اتجاه التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو.

ومع صعود مزيج برنت عزز إقبال على الاستثمار في الموارد العملات المرتبطة بالسلع الأولية. فارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر).

ووفقا لـ"رويترز"، تسلطت الأضواء على العملة الأوروبية الموحدة مع انخفاضها إلى 82.76 بنس مقابل العملة البريطانية خلال التعاملات في لندن. وهذا أدنى مستوى لليورو منذ تموز (يوليو) 2016.

وهبطت العملة الموحدة 0.3 في المائة إلى 1.1086 دولار لتستقر قرب مستوى 1.1058 دولار الذي انخفضت إليه الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2020.

وبلغ انخفاض اليورو هذا الأسبوع 1.6 في المائة، كما أنه يتجه لتسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي أمام العملة الأمريكية.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلا 0.7323 دولار مع ارتفاع أسعار صادرات أسترالية مثل الفحم والغاز والحبوب وسط علامات على أن العقوبات المفروضة على روسيا تحدث اضطرابا شديدا في الإمدادات العالمية.

لكنه تراجع قرب نهاية جلسة التعامل إلى 0.7298 دولار بارتفاع طفيف عن اليوم السابق.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 في المائة، كما ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.2 في المائة إلى 115.74 ين، في حين انخفض الجنيه الاسترليني 0.3 في المائة إلى 1.3364 دولار.

إلى ذلك، تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز أيضا الطلب على المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن، في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1930.50 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم، المستخدم في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات 2 في المائة إلى 2721.78 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) عند 2735.18 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 25.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 في المائة إلى 1085.35 دولار للأوقية.