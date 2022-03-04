توقعات منخفضة لنمو الصادارات في ألمانيا .. اختناقات التوريد تتزايد

خفضت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من توقعاتها الخاصة بنمو الصادرات بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.وقال فولكر تراير رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة، إنه لم يعد من الممكن تحقيق نسبة النمو التي كانت متوقعة حتى الآن للصادرات في 2022 التي كانت مقدرة بـ6 في المائة.وأشار تراير خلال تصريحات أمس، إلى أن اندلاع الحرب كانت تسبقه مشكلات واختناقات عالمية في التوريد وأن هذه المشكلات تفاقمت مع وقوع الحرب.وإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الغربية على روسيا التي يدعمها الاقتصاد الألماني، أثرت أيضا في الشركات الألمانية. وقال تراير: إن العقوبات تشبه "الحظر الكامل" على روسيا. وتسببت الحرب في حدوث توقف لحركة الإنتاج في مصانع سيارات ألمانية بسبب نقص أجزاء مهمة يتم شراؤها من موردين في أوكرانيا، وفقا لـ"الألمانية".من جانبه، قال ألكسندر ماركوس الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية الأوكرانية، إنه يتوقع حدوث مزيد من الانقطاع في سلاسل التوريد، ولفت ماركوس إلى أنه قدم إلى برلين بعد أن طلبت وزارة الخارجية من كل الألمان مغادرة أوكرانيا.وأضاف ماركوس أن القلق بشأن الموظفين الموجودين في أوكرانيا كبير للغاية وقال: إنه يجري اتصالات يوميا وتابع أنهم يذهبون ليلا إلى الأقبية ويصطفون نهارا في طوابير من أجل شراء الطعام أو الأدوية. وذكر ماركوس أن الغرفة لا تزال تعمل رغم ظروف الحرب.وقال ماركوس: إن بعض الشركات كانت لا تزال تنتج في الأسبوع الماضي رغم أن الحرب كانت دائرة، لكنه توقع تراجع عدد هذه الشركات، واختتم تصريحاته بالقول: إن الشركات في العادة "تخفض إنتاجها ثم تجمد أعمالها ثم لا يتبقى هناك سوى موظفي الأمن الذين يحمون الشركات". وفي سياق متصل، قال أرمين بابيرجر الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية الألمانية راينميتال: إن الشركة تتوقع إضافة ما بين ألف وثلاثة آلاف وظيفة جديدة في ظل خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق العسكري.وأوضح بابيرجر في تصريحات صحافية أمس، أن راينميتال تلقت أول طلبية خلال الأسبوع الحالي لتوريد عدة آلاف من الخوذات الجديدة.وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد قال في مجلس النواب الألماني الأحد الماضي: إن الحكومة سترصد 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إضافية لتمويل القوات المسلحة الألمانية.كما تعهد شولتس بأنه سيتم إنفاق أكثر من 2 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا على الدفاع سنويا كما هو مقرر لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أن اضطرت ألمانيا إلى إعادة النظر في سياستها الخارجية، بسبب الصراع العسكري في أوكرانيا.وقال بابييرجر: إنه ستتم زيادة مخزون الذخائر بصورة كبيرة خلال الفترة من ستة إلى 12 شهرا. كما أعرب عن تفاؤله بتوافر المواد الخام المطلوبة للإنتاج، مشيرا إلى أن المخازن كانت في العام الماضي مليئة بسلع تصل قيمتها إلى مليار يورو، وتشمل الصلب والألمنيوم ورقائق الكمبيوتر المتخصصة.