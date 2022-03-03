أكبر مصنع لبطاريات السيارات يحث الصين على تأمين الليثيوم

حث رئيس أكبر شركة مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، الحكومة الصينية على تعزيز سلسلة توريد الليثيوم، بالوضع في الاعتبار خطر نقص المكون الرئيسي جراء تسارع الطلب في ظل زيادة تبني السيارات الكهربائية.

وذكرت "بلومبرج" أن زينج يوكون، رئيس شركة كونتمبوراري أمبريكس تكنولوجي، قدم أربعة مقترحات لجلسة برلمانية سنوية صينية.

وأفاد بيان للشركة بأن المقترحات تشمل تسريع استكشاف وتطوير موارد الليثيوم وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي المستقل وتحسين مستوى إعادة تدوير الموارد.

يشار إلى أن زينج هو ممثل المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وهو كيان استشاري من مندوبي الحزب والأفراد من المجالات الفنية والتجارية والقانونية.

وارتفع سعر الليثيوم وهو مادة رئيسية في بطاريات المركبات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، العام الجاري بعدما تضاعفت أربع مرات في 2021.

وسجلت كاربونات الليثيوم في الصين رقما قياسيا مرتفعا، ما يضيف إلى مكسب بقيمة أكثر من 400 % في 2021.