الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع بدعم صعود البنوك

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع اليوم مدفوعة بأسهم البنوك والشركات ذات رأس المال الضخم التي قادت موجة صعود في الجلسة السابقة مع تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى احتمال تنفيذ تشديد حذر للسياسات النقدية في ظل الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لرويترز ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 81.52 نقطة أو 0.24 في المائة عند الفتح إلى 33972.87 نقطة.

كما فتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع قدره 14.77 نقطة أو 0.34 في المائة مسجلا 4401.31 نقطة بينما صعد ناسداك المجمع 85.57 نقطة أو 0.62 في المائة إلى 13837.59 نقطة.

