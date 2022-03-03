المستجدات الاقتصادية في الأزمة الروسية الأوكرانية



بنك الاستثمار الآسيوي يعلق الأنشطة المرتبطة بروسيا وبيلاروس



قرر "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بروسيا وبيلاروس، ووضعها قيد المراجعة "في ظل اندلاع الحرب بأوكرانيا"، وذلك وفقا لما ورد في بيان

صدر عن البنك المدعوم من الصين، في وقت متأخر من اليوم الخميس.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء: "سوف نبذل قصارى جهدنا لحماية السلامة المالية للبنك على خلفية الوضع الاقتصادي والمالي المتطور".

وقال: "في ظل تلك الظروف، ومن أجل مصلحة البنك العليا، فقد قررت الإدارة تعليق جميع الأنشطة المرتبطة بروسيا وبيلاروس، ووضعها قيد المراجعة".



شركات ألمانية تساند العقوبات ضد روسيا



صرح المدير التنفيذي لللجنة الاقتصادية الألمانية المختصة بالعلاقات مع شرق أوروبا، بأنه يرى أن هناك شركات ألمانية تساند العقوبات ضد روسيا.

وقال ميشائل هارمس اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى الألمانية (إيه أر دي): "الجميع على قناعة بأن هذه العقوبات ضرورية؛ فأية اعتبارات اقتصادية يجب أن تتراجع الآن".

وأضاف أنه بينما كانت لا تزال هناك نقاشات عند فرض عقوبات بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 عن مدى ضرورة هذه العقوبات، فإنه يرى الآن أن هناك "قدرًا كبيرًا من الاتحاد".

ولكنه أشار إلى أن ألمانيا "تعتمد بشكل حساس" على توريدات الغاز الروسية، ولهذا السبب أكد أنه يجب أن تحافظ ألمانيا "أيضا على تجارة معينة مع روسيا لمصلحتها الخاصة"، وأشار إلى أن ذلك يعد قرارا سياسيا في النهاية، ولكنه أوضح أن قطع هذه الصفقات "قد يضعنا أمام تحديات كبيرة".



"فولكس فاجن" توقف إنتاج السيارات في روسيا



قالت شركة السيارات الالمانية العملاقة "فولكس فاجن"، اليوم الخميس، إنها قررت وقف إنتاج سياراتها في روسيا "حتى إشعار آخر"، بالاضافة إلى وقف الصادرات إلى روسيا "على الفور"، في ضوء الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا.

وتدير "فولكس فاجن" مواقع لإنتاج السيارات الخاصة بها في كالوجا، الواقعة جنوب غرب موسكو، ونيجني نوفجورود، إلى ناحية إلى الشرق. وأعلنت الشركة توقف الإنتاج بالموقعين في الوقت الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها إنه لن يتم تصدير أي سيارات تحمل علامات مجموعة فولكس فاجن - ومن بينها أودي وبورش وسكودا - إلى روسيا.

وكانت شركة "مرسيدس بنز" لتصنيع السيارات الفاخرة، قالت أمس الأربعاء إنها أوقفت التعامل مع روسيا.

وصارت عمليات البيع للشركات الروسية أو الشراء منها، أكثر صعوبة منذ أن شن الكرملين غزوه، بسبب العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا.

ومن جانبه، قال اتحاد الصناعة والتجارة الألماني اليوم الخميس، إن العقوبات ترقى فعليا إلى مستوى "الحظر الكامل".

وقال فولكر ترير، رئيس قطاع الشركات الأجنبية في اتحاد الصناعة والتجارة، إنه حتى قبل أن تتصاعد الحرب بصورة كبيرة في أوكرانيا، كانت مشاكل الإمداد والاختناقات تتسبب في إبطاء الأعمال التجارية.



الصناعة والتجارة الألمانية تخفض توقعاتها الخاصة بنمو الصادرات



خفضت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية م توقعاتها الخاصة بنمو الصادرات بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة، فولكر تراير، اليوم الخميس إنه لم يعد من الممكن تحقيق نسبة النمو التي كانت متوقعة حتى الآن للصادرات في 2022 والتي كانت مقدرة بـ6%.

وأشار تراير إلى أن اندلاع الحرب كانت تسبقه مشاكل واختناقات عالمية في التوريد وأن هذه المشاكل تفاقمت مع وقوع الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العقوبات الغربية على روسيا التي يدعمها الاقتصاد الألماني، أثرت أيضا على الشركات الألمانية. وقال تراير إن العقوبات تشبه "الحظر الكامل" على روسيا.

وتسببت الحرب في حدوث توقف لحركة الإنتاج في مصانع سيارات ألمانية لأن بسبب نقص أجزاء مهمة يتم شراؤها من موردين في أوكرانيا.







"ايكيا" السويدية تعلق عملياتها مؤقتا في روسيا وبيلاروس



أعلنت مجموعة "ايكيا" السويدية العملاقة للأثاث تعليق عملياتها في روسيا حتى إشعار آخر، وهو القرار نفسه الذي أعلنته العديد من الشركات.

ووفقا لبيان أصدرته الشركة اليوم الخميس، فإن الأمر نفسه ينطبق على العمليات في بيلاروس. ويؤثر القرار بشكل عام على 15 ألف موظف في ايكيا.

وقالت الشركة :"تركت الحرب بالفعل تأثيرا هائلا على البشر. كما أنها أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد وظروف التجارة. ولكل هذه الأسباب، تقرر إيقاف عمليات ايكيا مؤقتا في روسيا".

ويعني الإجراء وقف كافة الصادرات والواردات إلى ومن روسيا وبيلاروس، وكذلك الإنتاج في روسيا.

كما يعني وقف أنشطة البيع في متاجر ايكيا في كل من روسيا وبيلاروس.





وكالة الطاقة الذرية تدين سيطرة روسيا على محطات الطاقة النووية



أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيطرة الجيش الروسي على المحطات النووية الأوكرانية.

وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين فقط هما من صوتا ضد قرار مجلس الوكالة، في حين صوتت 26 دولة لصالح القرار، وامتنعت خمس دول عن التصويت.

وجاء في القرار أن خطر وقوع حادث نووي له تداعيات دولية ارتفع بصورة كبيرة في أعقاب الغزو الروسي.

وأضاف القرار أن أعمال روسيا في أوكرانيا" مستمرة في كونها تمثل تهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المنشآت والأفراد".

ووفقا للوكالة، تقول موسكو إن القوات الروسية قامت بتأمين المنطقة حول محطة زابوريزهزهيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا.

ولذلك تخضع المحطة نفسها للسيطرة الروسية من وجهة نظر الوكالة، حتى إذا كان مازال يديرها أفراد أوكرانيون تحت إشراف كييف.

روسيا توقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات للمركبات الفضائية



أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين، أن مؤسسته أوقفت إمدادات محركات المركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة، وذك ردا على العقوبات

الأمريكية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" الروسية عنه القول :"اتخذنا اليوم قرارا حول وقف إمدادات المحركات للمركبات الفضائية إلى الولايات المتحدة، والتي تصنعها شركة /إينيرجوماش/"، وهي إمدادات قال إنها كانت تجري بنشاط منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف أن "روس كوسموس" لن تتعاون مع ألمانيا فيما يخص التجارب المشتركة في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية وستجريها بشكل مستقل.

وتابع أن الأموال التي سيتم توفيرها بفضل تقليل عدد المدراء في المصانع التابعة لـ "روس كوسموس" ستنفق على إنشاء معدات فضائية جديدة.

ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مازال مرتفعا



من المقرر أن تظل عمليات ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى سلوفاكيا عبر طريق رئيسي يمر في أوكرانيا، مرتفعة اليوم الخميس، بحسب ما ورد في بيانات أصدرتها شركة "يوستريم" المشغلة لخط أنابيب الغاز.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن تبلغ إمدادات الغاز عبر محطة "فيلكي كابوشاني" الواقعة في سلوفاكيا، نحو 83 مليون متر مكعب في اليوم، بناء على الطلب المرتفع عليها.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الغاز الروسي الذي يدخل أوكرانيا اليوم الخميس عبر محطتي سودجا وسوخرانوفكا الواقعتين على الحدود، إلى 5ر109 مليون متر مكعب في اليوم، وهو معدل مستقر وفقا لمستويات اليوم السابق.

وتأتي كميات تدفق الغاز الطبيعي بناء على الطلبات التي نشرتها الشركة الأوكرانية المشغلة لخط أنابيب الغاز في الساعة 0725 صباحا بالتوقيت المحلي.



مديرو الأصول في كوريا الجنوبية يجمدون الصناديق الروسية وسط العقوبات



ذكر العديد من مديري الأصول الكوريين الجنوبيين أنهم أوقفوا مؤقتا مبيعات واسترداد صناديق الأسهم التي تركز على روسيا، عقب خطوات مماثلة من نظراء عالميين فيما تحاول الأسواق

المالية التعامل مع تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كيم جونج يوك، مدير صندوق في شركة "هانوها اسيت"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء "قد يتم فرض المزيد من العقوبات على روسيا، بينما هناك الكثير من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على بيع أو استرداد الصندوق حتى بعد انتهاء الحرب.

وبالنسبة للوقت الحالي، نحن نراقب الوضع عن كثب".

تراجعت صناديق الأسهم التي تركز على روسيا في آسيا بنسبة 47 % في المتوسط، في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات عن 25 صندوقا جمعتها بلومبرج. وكلها عانت من خسائر.

أوكرانيا تدعو إلى تعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية



دعت أوكرانيا جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تعليق مشاركة روسيا في الكيان التجاري الذي يتخذ من جنيف مقرا له، ردا على هجومها "غير المبرر والذي يأتي بدون سابق استفزاز" على أوكرانيا، بحسب ما ورد في رسالة حصلت وكالة "بلومبرج" للانباء عليها.

وأفادت "بلومبرج" اليوم الخميس بأن أوكرانيا دعت جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى "النظر في اتخاذ المزيد من الخطوات بهدف تعليق مشاركة الاتحاد الروسي في منظمة التجارة العالمية، بسبب انتهاكه لهدف ومبادئ هذه المنظمة"، بحسب ما ورد في الرسالة التي تم إرسالها أمس الأربعاء إلى رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.

يشار إلى أن أوكرانيا فرضت "حظرا اقتصاديا كاملا" على روسيا، ولن تطبق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بروسيا.

بايدن يطلب من الكونجرس 32.5 مليار دولار كتمويل طارئ بشأن أوكرانيا



طلب البيت الأبيض من الكونجرس تخصيص 32.5 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لتعزيز استجابته للغزو الروسي لأوكرانيا وإدارة المكافحة الجارية ضد فيروس كورونا.

وذكرت بلومبرج اليوم أن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت 10 مليارات دولار من أجل أوكرانيا، حيث سيتم استخدام الأموال للتصدي للأزمة الإنسانية المتصاعدة، وكذلك مساعدة دفاعاتها ضد روسيا.

وأضافت الوكالة أن من بين هذا المبلغ 4.8 مليار دولار ستذهب إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، و5 مليارات دولار إلى وزارة الخارجية، بينما سيذهب المبلغ المتبقي إلى وزارات الخزانة والتجارة والعدل والطاقة.

وفيما يتعلق بمكافحة كوفيد19-، طلبت الإدارة 22.5 مليار دولار في شكل استثمارات جديدة فورية في الاختبارات والعلاجات المضادة للفيروسات وتحسين اللقاحات في استباق لمتحور جديد محتمل وموجة تالية من الإصابات.

كما سيتم توجيه أموال إلى الجهود العالمية لتصنيع اللقاحات.

ويأتي الطلب في خضم مفاوضات بشأن كيفية تمويل الحكومة، إذ أنه بدون تحرك من جانب الكونجرس، سينفد ما لدى وكالات اتحادية مهمة من أموال بحلول 11 مارس ويمكن أن تناضل من أجل الاستجابة بشكل مناسب لأي طارئ.

ويطلب البيت الأبيض أن يتم إدراج الأموال الجديدة تلك ضمن هذه الجهود.

برلمان أوكرانيا يقر مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية في البلاد



وافق البرلمان الأوكراني اليوم على مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول أو الممتلكات الخاصة بروسيا أو المملوكة لمواطنين روس في أوكرانيا بسبب غزو موسكو للبلاد.

يمكن للحكومة، بموجب هذا القانون، أن تقترح على مجلس الأمن الأصول التي يمكن مصادرتها ليعطي موافقته بعد ذلك على نقلها لملكية الدولة الأوكرانية.

أوكرانيا تريد مزيدا من الإجراءات لوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا



قال وزير الطاقة الأوكراني اليوم إن على أوروبا أن توقف حصولها على الغاز من شركة جازبروم الروسية، وعبر عن استيائه من زيادة الإمدادات التي تحصل عليها الدول الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف الوزير هيرمان جالوشينكو في مقابلة مع رويترز أن كييف تعمل على أمور فنية للربط مع شبكة الكهرباء الأوروبية على أن تنتهي من ذلك بحلول 14 مارس.

وزير الاقتصاد الألماني يعارض فكرة حظر توريدات الطاقة من روسيا

أبدى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك،معارضته لفكرة حظر توريدات الطاقة من روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم إن مثل هذه الخطوة من شأنها تهديد السلم الاجتماعي في ألمانيا، وأضاف:" لن أعمل من أجل فرض حظر على واردات الطاقة الأحفورية الروسية، بل إنني حتى سوف أعارضه".

وتابع السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن بلاده لا تزال تعتمد على الواردات في الوقت الراهن حتى مع الجهود المبذولة من أجل تغيير هذا الوضع بأسرع ما يمكن، لافتا إلى أنه لهذا السبب فإن الحكومة الألمانية ستبقي على إمكانية إمدادات الطاقة من روسيا مفتوحة.

وقال هابيك:" نحن بحاجة إلى هذه الإمدادات من أجل تحقيق استقرار في الأسعار ،وأمن الطاقة في ألمانيا".

في الوقت نفسه، قال هابيك إن الحكومة تعمل على التحرر من الاعتماد على الغاز والفحم والنفط القادم من روسيا، موضحا أن برلين تبحث عن مصادر جديدة للمواد الخام وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة بشكل زائد بدلا من مصادر الطاقة الأحفورية، ورأى هابيك أن تخفيض الاستهلاك سيسهم في ذلك،

مشيرا إلى أن المواطنين يمكنهم بذلك أن يقدموا إسهاما في هذا التخفيض، وأردف:" إذا أردنا أن نضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلنرشد من استهلاك الطاقة".

ونقلت بلومبرج عن هابيك قوله إن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه تداعيات كبرى جراء غزو روسيا لأوكرانيا، وأضاف أن الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية الذين التقى بهم أعربوا عن دعمهم لطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة، رغم أن شركاتهم قد تعاني من التدابير التي تم اتخاذها ضد الكرملين.