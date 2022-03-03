العربية للتعهدات الفنية تربح 206 مليون ريال في 2021

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت أرباح تقدر بـ 206 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 25 مليون ريال للعام الذي سبقه وبارتفاع مقداره نحو 718%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى بدء عودة الحياة إلى طبيعتها حيث تم رفع حظر السفر وإصدار التأشيرات السياحية وفتح باب العمرة إضافة إلى عودة المدارس والجامعات وإنطلاق موسم الرياض خلال الربع الرابع من العام 2021م إضافة إلى استمرار عملية التحول الرقمي وزيادة المشاريع الجديدة والمساحات الإعلانية.