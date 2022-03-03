"تاسي" يغلق مرتفعا فوق مستوى 12750 نقطة بسيولة 12.5 مليار ريال

ارتفعت الاسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الخميس بأكثر من 100 نقطة بدعم من أسهم قطاع الطاقة والمواد الاساسية، وسط استمرار ارتفاع أسعار خام برنت التي تتداول حول 120 دولار للبرميل.



وارتفع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ 102 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة، ليغلق عند مستوى 12756 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.5 مليار ريال.

وتركزت سيولة الجلسة على أسهم مصرف الراجحي ودار المعدات وكذلك مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 303.8 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 477.9 ألف صفقة.

ويأتي صعود المؤشر العام بدعم من ارتفاع سهم أرامكو السعودية 2.9 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند مستوى 44.3 ريالا للسهم، وبقيمة سوقية 2.36 تريليون دولار.



أيضا قفز سهم معادن 6.6 في المائة، ليعزز السهم من مستوياته التاريخية بعد صعوده وللجلسة السادسة على التوالي، في حين أرتفع سهم البنك الأهلي 1.3 في المائة.



إلى ذلك، صعدت أسهم 85 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم معادن، تلاه سهم اسمنت أم القرى المرتفع 6.4 في المائة، تلاه اسمنت اليمامة 6.2 في المائة ثم كيان السعودية 4.7 في المائة التي سجلت أعلى مستوى مايو 2010.

في المقابل، هبطت أسهم 117 شركة تصدرها وحدات الجزيرة ريت 4.2 في المائة، ثم أسهم أنابيب 3.5 في المائة، واتحاد الخليج الاهلية المتراجع 3.4 في المائة.