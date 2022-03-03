سهم "كيان" يصعد 3.8 % ويسجل أعلى مستوى منذ مايو 2010

صعد سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خلال تعاملات اليوم الخميس 3.8 في المائة، ليعزز من مكاسبة التي تستمر للجلسة الثامنة على التوالي.

ويتداول سهم الشركة عند مستوى 21.9 ريال، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2010.

وكان سهم "سابك" قد سجل خلال مطلع تعاملات اليوم أعلى مستوى منذ يوليو 2008، بعدما بلغ مستوى 137.5 ريال وبزيادة 2.5 في المائة.

ويأتي تسجيل أسهم "سابك" و "كيان" أعلى مستوى فيما يزيد عن 10 أعوام تزامن مع الارتفاعات الواسعة التي تشهدها أسعار النفط، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو 2012.