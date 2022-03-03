الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يُطلق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية عن إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات الذي يستهدف في مرحلته الأولى إنشاء مجموعات رياضية في 7 جامعات سعودية وعدد من الكليات في مختلف مناطق المملكة.

ويستمر البرنامج 8 أشهر بداية من فبراير حتى أغسطس 2022 ويستهدف شريحتي الطلبة من البنين والبنات وأعضاء هيئة التدريس بهدف زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة وتحسين الصحة واللياقة البدنية.

وقال الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع "سنحقق من خلال إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات قفزة نحو الأمام ضمن مهمتنا للمساعدة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وبناء على نجاح العديد من المبادرات لتطوير الرياضة المجتمعية وتحديدا على المستوى التعليمي والتي من أبرزها كانت مسابقة "تحدي الرياضة للجميع" التي أقيمت في 2019 حيث سيعمل على تنشيط جهودنا لجعل الصحة والعافية في مقدمة اهتماماتنا والمساهمة بشكل كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في رفع مستوى ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية الأسبوعية في المملكة إلى 40% بحلول 2030".

ويأتي إطلاق برنامج المجموعات الرياضية للجامعات امتدادا لمبادرات متنوعة نفذها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وتحديدا كانت موجهة نحو طلاب وطالبات الجامعات حيث كانت البداية خلال فترة بداية الجائحة في 2020 وذلك ضمن تحدي حملة (بيتك ناديك) لتشجيع الطلبة على ممارسة النشاط البدني في المنزل.

وفي 2019 أطلق الاتحاد (تحدي الرياضة للجميع) الذي شارك فيه 18 فريقا من طلبة الجامعات السعودية والأمريكية حيث هدفت إلى تطوير الحملات الإبداعية لتشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والمساهمة بفعالية في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق قال الدكتور خالد المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية "نسعى بالتعاون المشترك وتوحيدا للجهود مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى إطلاق هذا البرنامج لتحفيز طلبة الجامعات على ممارسة النشاط البدني والرياضة واتباع أسلوب حياة صحية وحيوية والابتعاد عن الخمول البدني.

وتهدف المرحلة الأولى من البرنامج إلى إنشاء 120 مجموعة رياضية ودعم 80 مجموعة رياضية متميزة في 7 جامعات حول المملكة وعدد من الكليات وهم جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض وجامعة الأمير محمد بن فهد في الشرقية وجامعة الطائف وجامعة حائل وكلية ابن سينا للعلوم الطبية في جدة وكلية التقنية في الرياض وكلية التقنية في جدة.

ولضمان التنفيذ الفعال للبرنامج سيتنوع الدعم المقدم من اتحاد الرياضة للجميع وفقا لاحتياجات كل جامعة ومن ذلك الدعم المالي وتقديم برامج لزيادة مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأنشطة البدنية وتسهيل الوصول إلى المدربين لدعم البرامج من الناحية التقنية لتنفيذها على أرض الواقع بالإضافة إلى التوجيه وتطوير المهارات القيادية والإدارية في قيادة وتطوير المجموعات الرياضية وتشجيع البرامج من خلال القنوات الإعلامية لزيادة الوصول إليها وتعظيم الأثر.

وستتولى الجامعات المشاركة دعم البرنامج من خلال تسهيل إصدار التصاريح والموافقات اللازمة وتقديم الدعم اللازم لإنشاء الحملات التسويقية والمشاركة في تنظيم المنافسات الرياضية وتسهيل إجراءات الدخول وحجز المنشآت الرياضية والإشراف المستمر على خطط وبرامج المجموعات الرياضية ومتابعة سير عملها بشكل دوري.

ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وذلك ضمن مظلة وزارة الرياضة إلى تكثيف جهوده في الوصول إلى جميع الطلبة حول المملكة ويتحلى ذلك بوضوح من خلال العديد من المبادرات التي أطلقت ونفذت منذ بداية هذا 2022 حيث كان أبرزها التعاون المشترك مع وزارة التعليم في تفعيل 12 مدرسة حول 9 مدن من مختلف مناطق المملكة وذلك ضمن برنامج تفعيل مراكز أندية الحي الترفيهية التعليمية.