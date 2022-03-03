«إنفاذ»: 6 مزادات لبيع العقارات والمنقولات من الأصول تحت التصفية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة ستة مزادات علنية، تقام على عقارات ومنقولات في مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 آذار (مارس) 2022.وتعرض المزادات، 130 أصلا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، إضافة إلى منقولات متنوعة تتمثل في سيارات كلاسيكية ومقتنيات ثمينة من الساعات والمجوهرات والسبح.وتبدأ المزادات، بـمزاد فيحاء الرياض المقام على عشرة عقارات في الرياض، ثم مزاد إثراء المقام على 13 عقارا في جدة، ومزاد كنوز الزلفي المقام على عقارين في محافظة الزلفي، ومزاد تطوير الذي يقام على عقار في محافظة الدوادمي، ومزاد جوهرة السداد المقام على 90 عقارا في الطائف، إضافة إلى مزاد المقتنيات القيمة والسيارات الحضوري الذي يقام في الرياض لعرض مقتنيات ثمينة من تركة خاصة، ليستمر المزاد إلى يوم ثان لعرض أربع سيارات كلاسيكية نادرة.ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية infath.sa بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.