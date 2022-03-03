الأسهم السعودية تواجه ضغوط بيع في الشركات الصغيرة والمتوسطة .. والسيولة عند 12.5 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 19 نقطة بنحو 0.16 في المائة لتغلق عند 12654 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.35 في المائة ليغلق عند 1786 نقطة، إلا أن تحسن أداء الأسهم القيادية لم يستطع مواجهة تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة الضاغطة على المؤشر. وجاءت معظم القطاعات والأسهم متراجعة، وأشير في التحليل السابق، إلى أن السوق معرضة للضغوط البيعية. الضغوط لم تكن كبيرة، وفي المقابل هناك قوى شرائية حمت من تعرض السوق لتراجع أكبر وعوضت جزءا من الخسائر أثناء الجلسة، ما يظهر استمرار ضعف تحرك السوق الإيجابي، واستمرار ذلك في جلسة اليوم، سيزيد من حدة الضغوط البيعية. ستواجه السوق دعما عند مستوى 12387 نقطة، كسرها سيعرض السوق إلى تراجع أشد حدة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12700 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12750 نقطة رابحا 0.6 في المائة، بينما الأدنى عند 12607 نقاط فاقدا 0.53 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 12654 نقطة فاقدا 19 نقطة بنحو 0.16 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 292 مليون ريال لتصل إلى 12.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول لتصل إلى 278 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 10 في المائة بنحو 48 ألف صفقة لتصل إلى 526 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 3.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.56 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 1.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 33 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "الطاقة" بنحو 16 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الكابلات السعودية" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 23.62 ريال، يليه سهم "الجزيرة ريت" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا سهم "اللجين" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 64.70 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أميانتيت" بنحو 8.9 في المائة ليغلق عند 51.70 ريال، يليه سهم "عناية" بنحو 8.7 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، وحل ثالثا سهم "الباحة" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 635 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية