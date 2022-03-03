«نمو» تتراجع للجلسة الثانية بتداولات قيمتها 78 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية «نمو» للجلسة الثانية لتغلق عند 24962 نقطة فاقدة 38 نقطة بنحو 0.15 في المائة. وتراجعت قيمة التداول 14 في المائة بنحو 13 مليون ريال لتصل إلى 78 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24 في المائة بنحو 291 ألف سهم لتصل إلى 902 ألف سهم. أما الصفقات، فتراجعت 19 في المائة بنحو 867 صفقة لتصل إلى 3.7 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "مياه الجوف" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 45.50 ريال، يليه سهم "عزم" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 118.20 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" بنحو 9.4 في المائة ليغلق عند 211.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الوسائل الصناعية" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 38.50 ريال، يليه سهم "فش فاش" بنحو 2.1 في المائة ليغلق عند 274.60 ريال، وحل ثالثا سهم "آيكتك" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 190 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "رؤوم" بقيمة 12 مليون ريال، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 9.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" بقيمة تسعة ملايين ريال.