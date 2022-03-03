صعود البورصات الخليجية .. «دبي» تسجل أفضل أداء في 3 أشهر

صعدت أسواق الخليج أمس، وسجلت بورصة دبي أفضل أداء يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع تجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل، متأثرة بمخاوف من تداعيات عقوبات مشددة على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا. وزادت أسعار النفط إلى 113.02 دولار للبرميل لتواجه الأسهم العالمية ضغوطا جديدة.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر بورصة دبي 2.1 في المائة إلى 3468 نقطة ليسجل أفضل أداء يومي منذ 15 تشرين الثاني (نوفمبر).وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 4.7 في المائة بعد موافقة المساهمين على توزيعات نقدية سنوية. وفي أبوظبي صعد مؤشر البورصة 1.7 في المائة إلى 9681 نقطة لتسجل مكاسب لرابع يوم على التوالي.وارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.3 في المائة، بعد اقتراح مجلس إدارتها توزيعات نقدية خاصة.وصعد مؤشر البورصة القطرية 1.2 في المائة إلى 13431 نقطة مدعوما بزيادة أسهم شركات الصناعة والعقارات. واستقر مؤشر البحرين عند 1969 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 2.5 في المائة إلى 8527 نقطة. واستقر مؤشر مسقط عند 4058 نقطة.وفي القاهرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.8 في المائة إلى 11189 نقطة. وتراجع رأس المال السوقي خلال جلسة أمس بقيمة 2.69 مليار جنيه، ليغلق عند 708.195 مليار جنيه. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 169.53 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 42.27 مليون جنيه 127.25 مليون جنيه على التوالي.وخلال تعاملات أمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 829.22 مليون جنيه، من خلال 32.56 مليون سهم، عبر 302.5 ألف صفقة.