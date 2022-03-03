«أوبك+» تلتزم بالزيادة المقررة للإنتاج .. تقلبات النفط بسبب التطورات الجيوسياسية

وافق وزراء الطاقة في مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج بالوتيرة المقررة نفسها وقدرها 400 ألف برميل يوميا لشهر نيسان (أبريل) المقبل.جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الـ26 لـ"أوبك" وغير الأعضاء في منظمة "أوبك"، الذي عقد عبر الفيديو أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ونظيره المشارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.وذكر بيان صادر عن الاجتماع، أنه استنادا إلى المشاورات الداخلية التي عقدت حصريا من قبل منظمة "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" في "إعلان التعاون"، فقد لوحظ أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى سوق متوازنة بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق، ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.وأكد البيان أن تحالف "أوبك+" قرر إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر في 12 نيسان (أبريل) 2020 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة بما في ذلك الاجتماع الوزاري الـ19 في 18 تموز (يوليو) 2021.ولفت إلى إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية المعتمدة في الاجتماع الوزاري الـ 19 وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل في اليوم لشهر نيسان (أبريل) 2022.وكرر البيان التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية حزيران (يونيو) 2022 حيث يجب تقديم خطط التعويضات، وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الـ15.وأشار إلى عقد الاجتماع الوزاري الـ27 لـ"أوبك" والمنتجين المستقلين في 31 آذار (مارس) الجاري.من جانب آخر، واصلت أسعار النفط الخام قفزاتها الحادة والسريعة لليوم الثالث على التوالي، وتجاوز خام برنت 113 دولارا للبرميل بفعل التطورات الخطيرة والمتلاحقة في أنباء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى تصاعد المخاوف حول تعطل إمدادات الطاقة من روسيا.ولم تفلح جهود وكالة الطاقة الدولية في تهدئة وتيرة صعود الأسعار على الرغم من إعلانها ضخ 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمواجهة مخاطر الأزمة وامتصاص المخاوف المتعلقة بانقطاع إمدادات الطاقة.وعبر ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي عن أمله في أن تتراجع تقلبات سوق النفط، وقال إن الإنتاج الروسي من المتوقع أن يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في أيار (مايو) المقبل.وأكد أن مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط ستواصل اجتماعاتها الشهرية عبر الإنترنت لمواصلة مراقبتها الوثيقة لسوق النفط.وأضاف أنه من المتوقع زيادة الطلب على نفط "أوبك+" في حين تواجه بعض البلدان انخفاضا في طاقتها الإنتاجية الفائضة.وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن العقود الآجلة للنفط الخام قفزت إلى أعلى مستوى جديد في سبعة أعوام، حيث أدت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا إلى الضغط المتزايد على الإمدادات، خاصة أن "أوبك+" لا تنوي تعديل مستويات إنتاجها في ظل الحرب على أوكرانيا.وذكروا أن العقوبات على روسيا لها تأثير واسع على قطاع الطاقة، حيث تستهدف بشكل رئيس القطاع المالي الروسي لتتطرق بدورها إلى النفط، لافتين إلى قيام بريطانيا بحظر جميع ناقلات النفط المملوكة لروسيا من استخدام الموانئ البريطانية، كما منعت كندا واردات النفط الروسية، وأخذت النهج نفسه بعض المصافي الأوروبية.وفى هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة إن "أوبك+" تحافظ على مستوى الزيادة في إمداداتها الشهرية، وتثق بنهجها في التعامل مع السوق النفطية بحذر في ظل التحديات الراهنة. وأشار إلى أهمية المحاولات الدولية لتخفيف المخاطر المحيطة بالعرض، خاصة قرار وكالة الطاقة الدولية بتحرير 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال الشهر المقبل أو نحو مليوني برميل يوميا، وذلك في محاولة لتقديم رسالة قوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات نتيجة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.ومن جانبه، يقول جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد ايه إف" في كرواتيا إن أسعار النفط على الأغلب ستواصل قفزاتها الحادة في ظل الأنباء المتوالية عن تصاعد الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بنك جولدمان ساكس يتوقع أن أسعار النفط قد تواصل الارتفاع بأكثر من 115 دولارا للبرميل خلال الشهر المقبل على الرغم من تعهد وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن مخزونات النفط الطارئة لمواجهة عواقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.وأشار إلى أن الولايات المتحدة توفر نحو نصف إجمالي المخزونات، التي سيتم الإفراج عنها، وذلك بالتنسيق مع خطوات مماثلة من جانب الصين والهند واليابان وآخرين لكن بعض التقارير الدولية تحدثت عن أن الإفراج عن المخزونات لا يمثل سوى تعويض لمدة شهر واحد عن تعطيل محتمل لثلث صادرات روسيا من النفط المنقولة بحرا والبالغة ستة ملايين برميل يوميا وهو ما عدته غير كاف لمنع أسعار النفط الخام من الارتفاع.ويرى، أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة أن العقوبات العالمية ضد روسيا تسببت بالفعل في تعطل صادرات الخام الروسية، حيث يحجم الشاحنون والمشترون عن نقل البراميل على الرغم من تأكيدات سابقة باستثناء الطاقة من العقوبات التي تم الإعلان عنها.ونوه إلى تقارير دولية ترى أنه في حالة حدوث خسارة كبيرة في الإمدادات الروسية، فإن مجموعة إصدارات احتياطي وكالة الطاقة الدولية وزيادة إنتاج النفط الخام في السعودية والإمارات يمكن أن يعوض بين 2 إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.وذكر تقرير اللجنة الفنية لتحالف "أوبك+"، الذي يسبق الاجتماع الوزاري أن الاجتماع الـ60 للجنة عبر الفيديو كونفرنس بحث آخر التطورات في سوق النفط العالمية في ضوء الوضع الجيوسياسي العالمي والشكوك المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها على استقرار السوق.وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو- بحسب التقرير – أن اللجنة الفنية ومنذ بدء عملها في 2016 لعبت دورا أساسيا في النجاح، الذي لا مثيل له لإطار العمل المشترك للمنتجين، الذي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.وحث باركيندو دول تحالف منتجي "أوبك+" الـ 23 على أن تظل استباقية ومنتبهة لظروف السوق المتغيرة، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن التحديات، التي قد نواجهها سيظل إعلان التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها فعالا ويعكس منظومة العمل الناجح المشترك.