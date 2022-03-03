ألمانيا: مستعدون لتوقف صادرات الغاز الروسية .. توجه لتمديد عمل محطات الفحم

أكدت الحكومة الألمانية استعدادها للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز الروسية، مع توجه بتمديد فترة عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في ألمانيا من أجل جعل البلاد أكثر استقلالية عن موسكو فيما يتعلق بسياسة الطاقة.وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني المنتمي إلى حزب الخضر في تصريحات إذاعية حول تشغيل محطات الفحم أمس، "هنا يجب أن تتغلب البراجماتية على أي قرار سياسي، يجب ضمان أمن الإمدادات، الأمن أكثر أهمية من حماية المناخ، مشيرا في المقابل إلى أنه على المدى المتوسط تتساوى الأهمية بين الاستقلال في سياسة الطاقة وإنتاج الطاقة على نحو محايد مناخيا.وأوضح أنه كلما زاد اعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الخاصة بها، زادت سيادة الدولة في رد فعلها في السياسة الخارجية، وفقا لـ"الألمانية".وقال هابيك إن الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية زاد في الأعوام الأخيرة، لقد وضعنا أنفسنا في الزاوية، في المقابل أنه حتى لو أوقفت روسيا إمداداتها من الغاز، فإن ألمانيا مستعدة لمواجهة ذلك خلال الشتاء الجاري والصيف المقبل، سنتجاوز ذلك بشكل جيد".وقال "سنتخذ أيضا الاحتياطات لأسوأ وضع ممكن وهو ما لم يحدث بعد لأن الروس لم يتوقفوا عن إمدادنا بالغاز". وأضاف أنه في حالة حدوث الأسوأ فإنه يمكن لبرلين الإبقاء على "محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على نحو احتياطي وربما حتى الاستمرار في تشغيلها" لكنها ملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في الأجل المتوسط.وذكر هابيك، الذي سافر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات سياسية الإثنين، أنه في واشنطن صار ينظر إلى ألمانيا على أنها شريك قوي بعد التحول الذي قامت به في سياسة الدفاع، مضيفا أن الولايات المتحدة وأوروبا تناضلان من أجل القيم نفسها - حتى لو كانت للولايات المتحدة مصلحة قوية خاصة بها في سياسة التجارة والطاقة.وستخصص ألمانيا مبلغا استثنائيا بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا.وقال ناطق باسم وزارة الاقتصاد والمناخ إن الحكومة فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة مضيفا "يعود الآن إلى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز لكن هذا سيتم على المدى القصير جدا". تستورد ألمانيا حاليا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه "55 في المائة".ورغم تعليق ألمانيا مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز، إلا أن الكرملين أكد تمسكه بهذا الخط عبر بحر البلطيق المثير للجدل، لكنه لا يرى أي فرصة لبدء تشغيله في ظل الظروف الحالية.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس "المنطق السليم والجدوى الاقتصادية تدعمان بوضوح ضرورة تشغيل هذه المشروع في أقرب وقت ممكن".ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عنه قوله "الواقع الهستيري جعل هذا الأمر مستحيلا حتى الآن، البنية التحتية بأكملها جاهزة تقنيا وتكنولوجيا ولوجستيا، من بين أمور أخرى. هذه البنية التحتية موجودة ولن تختفي بهذه السهولة".وكانت الحكومة الألمانية قد علقت أخيرا اعتماد خط الأنابيب، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.وأعلن جاي بارميلين وزير الاقتصاد السويسري فصل جميع موظفي الشركة التي أقامت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل.وأوقف المستشار الألماني أولاف شولتس مشروع خط الأنابيب، المصمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، الأسبوع الماضي، بعد أن قالت روسيا إنها سترسل قوات إلى أوكرانيا.وقال بارميلين في تصريحات تلفزيونية أمس الأول إن شركة "نورد ستريم 2"، ومقرها سويسرا، فصلت نحو 140 موظفا.وذكرت محطة "فيستشفايتسر" السويسرية التليفزيونية أن الشركة تسعى لعقد اجتماع مع مسؤولين محليين في وقت لاحق، لكن الشركة لم تؤكد ذلك.وكان المشروع، الذي طال الخلاف عليه، أحد أكثر الضحايا التجاريين البارزين للنزاع في أوكرانيا. واستهدفته عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي، حيث حظرت الولايات المتحدة شركات أخرى من التعامل مع الشركة المشغلة. وتدفع الأزمة الأوكرانية ألمانيا إلى الاستقلال بسرعة عن الوقود الأحفوري الروسي.وأعلنت شركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة رويال داتش شل اعتزامها الانسحاب من مشاريع مشتركة مع شركة غازبروم الروسية العملاقة والجهات التابعة لها، بما في ذلك حصتها البالغة 27.5 في اليوم، من مشروع سخالين2- لإسالة الغاز الطبيعي، و50 في اليوم من أسهم شركة ساليم بتروليوم ديفلوبمنت، وشركة الطاقة جايدن.كما تعتزم "شل" إنهاء مشاركتها في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم2 المملوك لشركة غازبروم.وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل "صدمنا بخسارة الأرواح في أوكرانيا، التي نشجبها والناجمة عن عدوان عسكري روسي لا معنى له ويهدد الأمن الأوروبي".وفي نهاية 2021، كانت "شل" تمتلك أصولا ثابتة في مشاريع مشتركة في روسيا بنحو ثلاثة مليارات دولار. وتتوقع شركة شل أن يؤثر قرار بدء عملية الانسحاب من المشاريع المشتركة مع غازبروم والمؤسسات التابعة لها في القيمة الدفترية لأصول شل الروسية وخفض قيمة الأصول.