بمشاركة 175 دولة .. معاهدة أممية ملزمة لمكافحة التلوث بمخلفات البلاستيك

أقرت الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي أمس، مبدأ عقد معاهدة دولية "ملزمة قانونيا" لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية، التي تهدد التنوع البيولوجي العالمي.وتبنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة دولية معنية بهذا الشأن، التي تضم حاليا مندوبين من 175 بلدا، قرارا بإنشاء "لجنة تفاوض حكومية دولية" مكلفة وضع نص ملزم قانونا بحلول نهاية 2024.وقال إسبين بارث، وزير البيئة النرويجي إيدي، الذي كان يترأس الجمعية تحت وابل من التصفيق "لا أرى أي احتجاج، وبالتالي، اتخذ القرار".وكان بارث إيدي، قد قال خلال افتتاحه اليوم الأخير من المفاوضات "إنه يوم يجب أن يدخل كتب التاريخ"، وفقا لـ"الفرنسية".وأضاف "سنبدأ عملية بالغة الأهمية للتفاوض بشأن معاهدة قوية للتخلص من التلوث البلاستيكي"، مشيرا إلى صلة بين أزمتي المناخ والطبيعة، "وكلتاهما لها القدر نفسه من الأهمية، ولا يمكننا حل إحداهما على حساب الأخرى". ويفترض أن يضمن نص القرار جدول أعمال واسعا جدا للمناقشات حول المعاهدة.وسيكون على المفاوضين البحث، خصوصا في "دورة الحياة" الكاملة للبلاستيك، أي آثار إنتاجه واستخدامه ومخلفاته وإعادة تدويره.وبالتالي، تصبح تدابير الحد من التلوث بالبلاستيك ممكنة، فيما تحظر دول عديدة حول العالم بشكل متزايد الأكياس والمنتجات الأخرى البلاستيكية الأحادية الاستخدام.وينص التفويض أيضا على التفاوض بشأن أهداف عالمية مترافقة مع تدابير قد تكون ملزمة أو طوعية وآليات رقابة وتطوير خطط عمل وطنية، مع مراعاة الخصوصيات المختلفة للبلدان أو حتى التوصل إلى نظام مساعدة للبلدان الفقيرة.ويتعلق التفويض بكل أشكال التلوث الأرضية والبحرية، بما فيها الجسيمات البلاستيكية، وكانت إنجر أندرسن، مديرة برنامج للأمم المتحدة للبيئة عدت "الخطوة حيوية لعكس اتجاه موجة التلوث البلاستيكي"، وقالت "إنها لحظة تاريخية، ما زال هناك كثير من العمل الذي يجب القيام به لمواجهة حجم التلوث البلاستيكي".ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في النصف الثاني من العام الجاري، وستكون مفتوحة أمام كل دول الأعضاء في الأمم المتحدة.وتعد أندرسن هذه المفاوضات التقدم الرئيس منذ اتفاق باريس للمناخ، الذي أبرم في 2015 من أجل التعامل مع "الأزمة الثلاثية" التي تهدد العالم، تغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي والتلوث.ومن شأن إدراج كل المخاوف البيئية في نطاق المفاوضات أن يجعل المنظمات غير الحكومية متفائلة بحذر، حتى لو أنها أشارت، مثل عديد من المراقبين والمشاركين، إلى أنه سيكون من الضروري ضمان عدم تهميشها خلال المحادثات.كذلك، فإن الالتزام الذي أعلنته شركات متعددة الجنسيات يستخدم بعضها الكثير من العبوات البلاستيكية، بهدف وضع قواعد مشتركة للمعاهدة، يعزز التفاؤل.وأنتج 460 مليون طن من البلاستيك في 2019 في كل أنحاء العالم، ما أدى إلى توليد 353 مليون طن من المخلفات البلاستيكية يتم حاليا تدوير أقل من 10 في المائة منها في مكبات غير خاضعة للرقابة.