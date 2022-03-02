ملك البحرين يغادر الرياض.. وولي العهد في مقدمة مودعيه

غادر الرياض، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق ).