"هاليبرتون " تدشن معمل التفاعل الكيميائي في الجبيل الصناعية باستثمار 350 مليون ريال

دشنت شركة هاليبرتون أمس معمل التفاعل الكيمائي المختص بأعمال الطاقة وتصنيع المواد الكيميائية المتخصصة في حقول النفط على مساحة 14 هكتارًا وتصل حجم الاستثمارات فيه إلى 350 مليون ريال بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2)، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين ورئيس شركة هاليبرتون ميلر جفري.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل أن افتتاح مصنع شركة هاليبرتون يعد جزءًا من إستراتيجية الهيئة الملكية لاحتضان صناعات كيميائية متطورة داخل المملكة والاعتماد على الناتج المحلي، كما سيوفر المصنع توسع لسلاسل القيمة وتحسين القدرات الصناعية المتنوعة.

وأشار إلى الشركة تعد جزءاً من سلسلة قيمة متكاملة حيث تبدأ باستخدام خام أكسيد البروبيلين وأكسيد الإيثلين مباشرة من شركة صدارة، وتنتهي بإنتاج كيماويات متخصصة في مجال استخراج ومعالجة النفط والغاز إلى العملاء داخل وخارج المملكة، والهيئة الملكية مستمرة في دعم المستثمرين وتحسين التكامل الصناعي بين المستثمرين في منطقة البلاسكيم وتوفير خدمات مشتركة لتعزيز جدوى واستمرارية هذه الشركات على المدى البعيد.

من جانبه أبان رئيس شركة هاليبرتون أن الشركة تعمل على تسريع إنتاج الجيل التالي من الحلول الكيميائية المتخصصة وتدعم الابتكار داخل المملكة، وأنها طورت سلسلة التوريد الخاصة بها داخل المملكة إلى 91٪ من خلال علاقاتها مع أكثر من 400 بائع.

وبين أن معمل شركة هاليبرتون يقدم للتفاعل الكيميائي الجديد فرصة للقوى العاملة المحلية لتعلم المزيد من المهارات المتقدمة والمشاركة في أعمال ذات قيمة أعلى.