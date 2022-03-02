الأسهم الأمريكية ترتفع بعد تصريحات باول بشأن أسعار الفائدة

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تداولاتها على ارتفاع مع تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى أن البنك سيبدأ في رفع أسعار الفائدة هذا الشهر على الرغم من الغموض الذي يكتنف الأسواق بسبب الأزمة الأوكرانية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 84.56 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 33379.51 نقطة.

كما فتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع قدره 16.30 نقطة أو 0.38 في المائة مسجلا 4322.56 نقطة بينما صعد ناسداك المجمع 65.07 نقطة أو 0.48 في المائة إلى 13597.53 نقطة.