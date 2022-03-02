أسهم أوروبا تتراجع لثالث يوم مع ارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية مع ارتفاع أسعار السلع الأولية مما عزز مخاوف مرتبطة بالتضخم في وقت تأثرت خلاله المعنويات سلبا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا بعد عمليتها العسكرية في اأوكرانيا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش ليسجل تراجعا لثالث جلسة على التوالي.

وقفز مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.6 في المائة بدعم من زيادة أسعار الخام سبعة في المائة وتجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.5 في المائة مع زيادة أسعار معادن منها النيكل والألومنيوم بفعل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات، بحسب "رويترز".

وكان قطاع السيارات الأكثر تراجعا ونزل مؤشره 3.3 في المائة.

وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.2 في المائة مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر مع انحسار المراهنات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وبالنسبة للٍأسهم الفردية هوى سهم شركة إريكسون 11.5 في المائة بعدما قالت شركة معدات الاتصالات السويدية الكبيرة إنها أبلغت بأن المعلومات التي قدمتها لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص تحقيق داخلي يتعلق بنشاطها في العراق غير كافية.