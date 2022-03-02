بنحو 2.6 مليار دولار .. أزمة روسيا وأوكرانيا تتسبب في بيع بطل العالم

ذكرت تقارير أن الملياردير السويسري هانز يورج أنه تلقى عرضا لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي. وأشارت "بي إيه ميديا" إلى أن الملياردير الروسي أبراموفيتش يرغب في الاحتفاظ بملكيته لنادي تشيلسي. لكن هذا الأمر قد يكون مستحيلا في حالة فرض الحكومة البريطانية عقوبات ضد أبراموفيتش (55 عاما) الذي يمتلك النادي منذ 2003.

واعترف هانز يورج (86 عاما) بأنه سينظر تفاصيل أي صفقة محتملة لشراء تشيلسي علما بأنه تردد أن المبلغ المطلوب لذلك 2.6 مليار دولار. وقال في لصحيفة "بليك" السويسرية "أبراموفيتش يحاول بيع جميع الفيلات التي يمتلكها في إنجلترا كما يريد التخلص من تشيلسي بشكل سريع". وأضاف :"أنا وثلاثة أشخاص أخرين تلقينا عرضا يوم الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش". وتابع "علي الانتظار لـ 5 أيام .. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي". وأضاف "كما تعرفون تشيلسي ليس لديه أموال واليوم لا نعرف سعر البيع بالتحديد".

وحاول أبراموفيتش يوم السبت الماضي التخلي عن الإدارة المباشرة لتشيلسي وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن أبراموفيتش منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق "الإشراف ورعاية" النادي الإنجليزي. ودفع هذا مفوضية المؤسسات الخيرية للتواصل مع النادي للحصول على مزيد من لتفاصيل بشأن خطط أبراموفيتش بعد أن أثار بعض الأمناء مخاوف بشأن الأمور الفنية.