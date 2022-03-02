التحلية : سنوظف قدراتنا وإمكانياتنا لدعم وتطوير قطاع إنتاج المياه في المملكة

أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن قرار إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة وإعمار محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية التي تزيد سعات إنتاجها اليومية عن 5000 متر مكعب إلى المؤسسة سيجعلها تتبنى البحث العلمي ودعم الابتكار والأبحاث التطبيقية لصالح بناء مزيد من منظومات الإنتاج سواء الثابتة أو المتنقلة بحيث تراعي أفضل معايير الاستدامة وترفع من معدل العمر الافتراضي مع الاستمرار في استخدام تقنيات صديقة للبيئة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتحقيق تكلفة أقل في إنتاج المياه بأعلى جودة.

وكشف المهندس عبدالله العبدالكريم المؤسسة ستتولى حسب القرار إدارة وتشغيل وصيانة محطات التنقية المقامة على الآبار والسدود في حين ستستمر مصادر المياه من الآبار والسدود تحت إدارة وإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة. مضيفا أن منسوبي المؤسسة يشعرون بالفخر والاعتزاز تجاه هذه المسؤولية الوطنية العظيمة التي تقع على كاهلهم. مبينا أنهم سيكونون عند حسن ظن قيادتهم الحكيمة وسيوظفون كل قدراتهم وأمكاناتهم لدعم وتطوير مشاريع قطاع إنتاج المياه في المملكة وتحسين كفاءته التشغيلية. ورفع مستوى جاهزيته لتلبية الطلب المتزايد على المياه ليتواكب مع المشاريع التنموية الطموحة التي يتم تنفيذها في كافة مناطق المملكة.

وأبان أن "التحلية" ستواصل العمل في تعظيم إيراداتها وفق إستراتيجية واضحة ونهج متقدم للأسس المحاسبية التي تضمن كفاءة التكلفة وتعزز الاستفادة من الخدمات والفرص الاستثمارية المقدمة بطرق مبتكرة عبر توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود منها بيع مياه وطاقة كهربائية ومحلول ملحي واتفاقيات تقديم خدمات استشارية وخدمات تشغيل وصيانة وطرح عدد من المنافسات الاستثمارية الأخرى.