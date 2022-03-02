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الطاقة- النفط

قفزة في أسعار النفط.. برنت فوق 110 دولار

قفزة في أسعار النفط.. برنت فوق 110 دولار

«الاقتصادية» من الرياض

تجاوز سعر خام برنت الأربعاء عتبة الـ110 دولارات للبرميل بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة في المئة، في ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط .
وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.88 بالمئة ليصل إلى 110.09 دولارات، بينما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.06 بالمئة ليصل إلى 108.64 دولارات للبرميل، وذلك بحسب الفرنسية.

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