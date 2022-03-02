الأسهم السعودية تتجاوز مستويات 12650 نقطة .. والسيولة عند 12.1 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية الارتفاع لتعزز مكاسبها عند أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 وتغلق عند 12674 نقطة رابحة 84 نقطة بنحو 0.67 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 16 نقطة بنحو 0.95 في المائة، ليغلق عند 1780 نقطة. وكانت مكاسب السوق أكبر أثناء الجلسة، حيث وصلت إلى 12748 نقطة بمكاسب 1.2 في المائة، في أداء متوافق مع التحليل السابق، حيث أشير إلى مستويات 12720 كمستويات مقاومة، وفقدت السوق نحو نصف المكاسب المحققة أثناء الجلسة قبل الإغلاق. ويظهر على السوق الضعف في الأداء في جلسة أمس من حيث فقد المكاسب وارتفاع عدد الأسهم المتراجعة، حيث يفضل المتعاملون البيع لجني الأرباح عند مستويات سعرية جديدة ومرتفعة. عدم تماسك السوق في جلسة اليوم سيثير قلق المتعاملين من عدم قدرتها على مواصلة الارتفاع، ما يزيد من عمليات البيع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12594 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12583 نقطة بنحو 0.05 في المائة، بينما الأعلى عند 12748 نقطة رابحا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 12674 نقطة رابحا 84 نقطة بنحو 0.67 في المائة. وارتفعت السيولة 2.4 في المائة بنحو 285 مليون ريال، لتصل إلى 12.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو مليوني سهم، لتصل إلى 266 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 13 في المائة بنحو 55 ألف صفقة، لتصل إلى 478 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.24 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 4.1 مليار ريال بنحو 34 في المائة يليه "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 8 في المائة بقيمة 947 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دار المعدات" بنحو 16 في المائة، ليغلق عند 78.80 ريال، يليه سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 7.4 في المائة، ليغلق عند 171 ريالا، وحل ثالثا سهم "بتروكيم" بنحو 6.4 في المائة، ليغلق عند 47.90 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ساب للتكافل" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 22.68 ريال، يليه سهم "تهامة" بنحو 4.1 في المائة، ليغلق عند 153.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الكابلات السعودية" بنحو 3.8 في المائة، ليغلق عند 22.40 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 896 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 882 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار المعدات" بقيمة 764 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية