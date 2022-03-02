«نمو» تكسب 21 نقطة بتداولات قيمتها 91 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" 21 نقطة بنحو 0.09 في المائة، لتغلق عند 25000 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 2 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال، لتصل إلى 91 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 245 ألف سهم متداول، لتصل إلى 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 16 في المائة بنحو 626 صفقة، لتصل إلى 4.5 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "عزم" حديث الإدراج بنحو 30 في المائة، ليغلق عند 91 ريالا، يليه سهم "المركز الآلي" بنحو 6 في المائة، ليغلق عند 193 ريالا، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 40.50 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "رؤوم" بنحو 3.5 في المائة، ليغلق عند 115.60 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 116 ريالا، وحل ثالثا سهم "العبيكان للزجاج" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 87.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 13 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 12.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 10.2 مليون ريال.