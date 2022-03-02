بورصات الخليج تصعد بدعم أسهم الطاقة .. «أبوظبي» تقفز أكثر من 2 %

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج لثالث جلسة على التوالي أمس بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة مع استمرار صعود أسعار النفط، رغم أن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر بسبب أزمة أوكرانيا.وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار (مايو) 5.54 دولار، أو 5.55 في المائة، إلى 103.39 دولار للبرميل.وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة أبوظبي مرتفعا 2.2 في المائة إلى 9521 نقطة مع صعود سهم شركة موانئ دبي 0.3 في المائة.وارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 3.95 في المائة، و"أدنوك للحفر" 1.45 في المائة، و"أغذية" 1.64 في المائة، و"ألفاظبي" 0.29 في المائة، و"دانة غاز" 1.89 في المائة، و"اتصالات" 0.06 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 6.48 في المائة.وصعد المؤشر الرئيس للأسهم في دبي 1.3 في المائة إلى 3397 نقطة بدعم من مكاسب لأسهم القطاعين المالي والعقاري. وقاد سهم "الإمارات للاتصالات المتكاملة" المكاسب مع تسجيله قفزة 2.6 في المائة.وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 0.98 في المائة، و"سوق دبي المالي" 1.71 في المائة، و"إعمار العقارية" 1.77 في المائة، و"إعمار للتطوير" 0.910.23 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 1.39 في المائة، ومجموعة جي إف إتش المالية 0.82 في المائة، و"شعاع كابيتال" 1.51 في المائة.وقفز المؤشر الرئيس للأسهم القطرية 2.5 في المائة، في أفضل يوم له منذ 15 نيسان (أبريل) وبعد زيادة 2.3 في المائة في جلسة أمس الأول. ولقي المؤشر دعما من مكاسب لأسهم بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي.لكن سهم شركة قطر لنقل الغاز هبط نحو 5 في المائة بعد يوم من قولها، إن المساهمين وافقوا على زيادة الملكية الأجنبية إلى 100 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.25 في المائة إلى 1968.50 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.5 في المائة إلى 4055 نقطة.وفي القاهرة، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.2 في المائة مدعوما بمكاسب لشركات المنتجات الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا المعلومات.