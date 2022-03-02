تراجع الأسواق الأمريكية مع تصاعد الأزمة الأوكرانية .. ضغوط على أسهم البنوك

تراجعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس وواصلت أسهم البنوك الهبوط مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن أسهم الطاقة صعدت بدعم من قفزة في أسعار النفط.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.23 في المائة إلى 33813.48 نقطة.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.25 في المائة إلى 4363.14 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع أيضا 0.25 في المائة إلى 13716.70 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس مع بداية آذار (مارس) بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 في المائة مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة فلوتر.وهبط سهم "شل" 1.1 في المائة بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى المدرجة في لندن، إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا بما في ذلك محطة رئيسة للغاز الطبيعي المسال.وقالت "ميرسك"، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا.وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، حيث تلقت المعنويات دعما من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة.وارتفع مؤشر نيكاي 1.2 في المائة إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 شباط (فبراير). وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المائة إلى 1897.17 نقطة.وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق في شركة أيزاوا سكيوريتيز، "يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا". وأضاف "كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة، ما أدى بالسوق أيضا للارتفاع اليوم".وصعد سهم "توشيبا" 2.36 في المائة بعد إعلان التكتل المفاجئ أن تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز إيه.جي، سيحل محل رئيسه التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا بدءا من أمس.ونزل سهم "تويوتا موتور" 0.26 في المائة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات، إنها ستستأنف الإنتاج المحلي اعتبارا من اليوم، بعد يوم من توقف جميع مصانعها على مستوى البلاد في أعقاب هجوم إلكتروني على مورد لقطع الغيار.وتراجع سهم المجموعة المالية ميتسوبيشي يو.إف.جيه 1.68 في المائة، وكان الأسوأ أداء من بين أسهم أكبر 30 شركة على توبكس، يليه سهم شركة ميتسوي آند كو الذي خسر 1.38 في المائة.