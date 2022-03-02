وطأة العقوبات الاقتصادية قد تتخطى حدود روسيا .. الغرب في المرمى

تهدد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا ردا على تدخلها العسكري في أوكرانيا، بتقويض اقتصادها على المديين القريب والمتوسط رغم جهودها للحد من تبعيتها المالية للدول الغربية.وبحسب "الفرنسية"، قد تتخطى وطأة هذه العقوبات حدود روسيا.هل بدأت تظهر العواقب داخل روسيا؟ مع هبوط الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية وإغلاق بورصة موسكو والزيادة الحادة لمعدلات الفائدة، بدأ تأثير العقوبات يظهر في روسيا منذ الإثنين.ونجم هذا التدهور بصورة خاصة عن إحدى التدابير الأخيرة المتخذة والقاضية بتجميد قسم من احتياطيات البنك المركزي الروسي من العملات الصعبة في الخارج. ويلجأ البنك المركزي بصورة عامة إلى هذه الاحتياطيات عندما يريد دعم العملة الوطنية، وهو ما سيصبح في غاية الصعوبة في ظل العقوبات الجديدة.وأوضح نيكلاس بواتييه الباحث في معهد بروجل البلجيكي أن "حجم احتياطياتكم يحدد مصداقيتكم في الدفاع عن سعر عملتكم" مضيفا "فقد الناس الثقة بنظامهم المالي" ما يبرر هبوط الروبل والسحوبات الكبيرة من المصارف.وسعيا لوقف هذا النزيف حظرت موسكو الإثنين على المواطنين تحويل أموال إلى الخارج وأرغمت المصدرين على تحويل قسم كبير من عائداتهم إلى الروبل.وتشمل العقوبات الاقتصادية تجميد أصول مصارف وأفراد وإقصاء بعض المصارف من نظام سويفت العالمي للحوالات بين المصارف، وفرض قيود على الصادرات إلى روسيا.وقال أوليفييه دورجان المحامي المتخصص في العقوبات في مكتب آشهورست إن بعض هذه العقوبات سيكون لها مفعول على المدى القريب، مثل تجميد أصول شخصيات قريبة من النظام، فيما ستظهر نتائج عقوبات أخرى على مدى أبعد، مثل القيود على تصدير مكونات إلكترونية.وقد تكون وطأة العقوبات شديدة على الاقتصاد، ما حمل صندوق النقد الدولي على التحذير الخميس من "مخاطر اقتصادية كبرى" في المنطقة، بعدما كان يتوقع في كانون الثاني (يناير) قبل التدخل العسكري في أوكرانيا نموا بنسبة 2.8 في المائة في روسيا هذا العام.ومن الممكن أن تكلف العقوبات نمو الاقتصاد الروسي نقطة إلى نقطتين من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس الجمعة، وذلك حتى قبل قرار تجميد أصول البنك المركزي الروسي أو تدابير الإقصاء من نظام سويفت التي تصبح نافذة قريبا.كما أنها قد تزيد من حدة التضخم بنحو ثلاث نقاط، بحسب شركة الدراسات، بعدما سجل التضخم 8.7 في المائة في كانون الثاني (يناير).وعمد البنك المركزي الروسي بشكل طارئ الإثنين إلى رفع معدل فائدته الرئيسة إلى 20 في المائة سعيا لوقف نزيف الرساميل، ما قد يتسبب بإبطاء النمو أكثر.هل يمكن تشديد العقوبات أكثر؟ ما زال هناك هامش تحرك أمام الدول الغربية.فبعدما أعلنت إقصاء عدد من المصارف الروسية من نظام سويفت من دون التوافق حتى الآن على تحديد هذه المصارف، قد تعمد إلى تعميم الإقصاء على جميع المصارف الروسية.غير أن هذا الخيار غير مرجح كثيرا، وقال مسؤولون أوروبيون كبار "إذا مضينا أبعد مما ينبغي، سيكون هذا مضرا لنا" مضيفين "هذا مضر للمستقبل أيضا لأنه سينعكس سلبا على سويفت كبنية تحتية" وسيدفع الروس أكثر نحو الصين.كما أنه قد يتم استثناء عدة مصارف من هذا الإجراء للحفاظ على إمدادات الطاقة لأوروبا. إلا أن النائب الأوروبي والخبير الاقتصادي لويس جاريكانو رأى أن "العقوبات لا قيمة لها إذا لم نستهدف الطاقة" التي تمثل جزءا كبيرا من إجمالي الناتج المحلي الروسي.ولفت الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة كاليفورنيا جابريال زوكمان إلى إمكانية استهداف أموال كبار الأثرياء الروس القريبين من السلطة من خلال تجميد أصولهم في الخارج بشكل أوسع. وأشار إلى أن نصف ثروات 0.01 في المائة من الروس الأكثر ثراء مودع في الخارج. من جهته دعا الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي إلى فرض ضرائب على هذه الثروات الكبرى بنسبة 10 أو 20 في المائة.ولكن هل ثمة مخاطر على الاقتصاد العالمي؟ تكمن الاستراتيجية المتبعة على صعيد العقوبات منذ بدء النزاع في تركيز الجهود إلى أقصى حد ممكن على الاقتصاد الروسي والحد من العواقب على باقي العالم.إلا أن النزاع يتسبب في زيادة أسعار المواد الأولية، ما ينعكس على سلاسل الإنتاج الدولية التي تعاني بالأساس بلبلة جراء الانتعاش الاقتصادي ما بعد أزمة وباء كوفيد - 19.فالصناعيون على سبيل المثال يعانون ارتفاع تكلفة الكهرباء، وشركات الطيران ارتفاع أسعار الوقود.وعمد صندوق النقد الدولي في نهاية كانون الثاني (يناير) إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي في 2022 إلى 4.4 في المائة ولا سيما بسبب آفاق التضخم المتزايد، وإلى 3.9 في المائة في الدول المتطورة.وتطرح مسألة التضخم المتزايد بإلحاح على حكام المصارف المركزية الذين كانوا يستعدون قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا لتشديد سياساتهم النقدية تدريجيا، في إجراء بات الآن يهدد بكبح الانتعاش الاقتصادي.وقال كلاوديو بوريو رئيس قسم الاقتصاد في "بنك التسويات الدولية" الإثنين إنه مع اندلاع النزاع "ازدادت الضغوط التضخمية فيما تراجعت احتمالات النمو".