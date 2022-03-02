الابتكارات في مجال الامتثال الضريبي «2 من 2»

حول اتباع نهج شامل للإصلاح الضريبي - يعرف المواطنون أن أموالهم تنفق جيدا على الخدمات التي يريدونها بالفعل - ينتهج عديد من الحكومات ركيزة أساسية لاستراتيجيات الامتثال الضريبي التي تضعها. في الواقع، تشير استطلاعات التصورات السائدة إلى أن عديدا من مواطني الدول منخفضة الدخل، ولا سيما في إفريقيا، يعتقدون أن الضرائب التي يدفعونها لا توجه إلى تحسين مستوى الخدمات العامة. ويعد بناء الثقة وتعزيز المساءلة أمران أساسيان لتوفير بيئة مالية مستقرة ومستدامة ويمكن التنبؤ بها للدول، وأيضا لتعزيز النمو الشامل للجميع.إن الطريقة التي تتبعها الحكومات في تحصيل الضرائب جزء لا يتجزأ من كيفية تمويل نفقات الدولة. لكنها تحدد أيضا نظرة دافعي الضرائب إلى مؤسسات دولهم، إلا أنه على الرغم مما تحقق من نجاحات كبيرة، لم تكن الجهود المبذولة لتدعيم إنفاذ تحصيل الضرائب وتيسير الامتثال كافية لمواصلة تقديم أنظمة ضريبية أكثر فاعلية. وبصفة عامة، تظل الضرائب المفروضة على الأثرياء غير فاعلة إلى حد كبير في عديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تقل نسبة الإيرادات المحصلة من ضرائب الدخل الشخصي عن نصف نسبة الإيرادات المماثلة في الدول مرتفعة الدخل.ويقتضي تحقيق تقدم في هذا الاتجاه أن تكون الإصلاحات الضريبية مصممة على نحو أفضل بحيث تلائم الاحتياجات والظروف الخاصة بمختلف الدول. وينبغي أيضا أن تراعي كذلك الظروف السياسية السائدة وأن تعالج مسألة بناء الثقة. وهذا النهج الأكثر شمولا يمكنه أن يحقق تحسينات أكثر استدامة في الإيرادات على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف، وأن يؤدي إلى زيادة المنافع المتحققة للمواطنين.وثمة أربعة عوامل دافعة - هي العدالة والإنصاف والمعاملة بالمثل والمساءلة - تساعد على تعزيز بناء الثقة بالنظام الضريبي. ويتعين على القائمين بالإصلاح التركيز على كيفية تصميم استراتيجيات الإصلاح على نحو أكثر فاعلية بما يناسب السياقات والقيود المحلية، ما يعكس القدرة التقنية المميزة التي يتمتع بها واضعو السياسات والتحديات السياسية التي يواجهونها عند العمل على بناء الثقة مع دافعي الضرائب.وأخيرا، ينبغي عدم النظر إلى تحصيل الإيرادات على أنه غاية في حد ذاته. فهو أمر لا يصبح مرغوبا على مستوى المجتمع إلا إذا أدى إلى إنفاق فاعل له مردود من حيث الإنتاج. ومن شأن اعتماد الإطار الموضح في تقرير "الابتكارات في مجال الامتثال الضريبي" أن يساعد على تحويل النمط السائد من فرض مزيد من الضرائب، إلى تحسين طريقة فرض الضرائب.