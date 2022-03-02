الاتحاد الأوروبي يوافق على استبعاد المصارف الروسية من نظام سويفت

وافق الاتحاد الاوروبي على استبعاد بعض المصارف الروسية" كما أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لحظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي التكتل.

ولاستبعاد كذلك صادقت الدول الأعضاء في بروكسل على حظر مشاركة أوروبيين في مشاريع يساهم في تمويلها "صندوق الاستثمار المباشر" السيادي الروسي.

وستدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.