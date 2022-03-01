أسعار الطاقة ترفع التضخم في ألمانيا فوق 5% في فبراير

أظهرت بيانات أولية اليوم أن التضخم السنوي في ألمانيا ارتفع في فبراير شباط بعد انخفاض طفيف في بداية العام، إذ دفعت الأزمة الأوكرانية أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى بينما استمرت اختناقات سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة بفيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفع 5.1 في المائة على أساس سنوي بعد أن تراجع إلى 4.9 في المائة في يناير من 5.3 في المائة في ديسمبر ، الذي كان أعلى معدل في حوالي 30 عاما، بحسب "رويترز" .

ودفعت أسعار الطاقة بالفعل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن تبدأ روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير .

وقال المعهد الاقتصادي الألماني الأسبوع الماضي إن من المحتمل أن يرتفع التضخم فوق ستة في المائة في 2022 إذا أدت الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من الزيادات في أسعار الغاز.