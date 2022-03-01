الأسهم الأمريكية تنخفض مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند بداية تداولاتها اليوم الثلاثاء وواصلت أسهم البنوك الهبوط مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن أسهم الطاقة صعدت بدعم من قفزة في أسعار النفط.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.23 في المائة إلى 33813.48 نقطة، بحسب "رويترز".

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.25 في المائة إلى 4363.14 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع أيضا 0.25 في المائة إلى 13716.70 نقطة.