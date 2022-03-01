ولي العهد يبحث مع الرئيس القبرصي مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص.

وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.

ونقل ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس القبرصي، وتمنياته لجمهورية قبرص الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس القبرصي ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.



حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

فيما حضرها من الجانب القبرصي وزير الخارجية السيد يوانيس كاسوليديس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة السيدة ناتاسا بيليديس، ونائب وزير لرئيس الجمهورية السيد كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

وقد أقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً لرئيس قبرص.