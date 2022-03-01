الأسهم السعودية ترتفع بأكثر من 150 نقطة بدعم "البنوك" و"البتروكيماويات"

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تداولات جلسة اليوم الثلاثاء بنحو 1.16 في المائة والتي تعادل 150 نقطة ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 12700 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 12736 نقطة، وذلك بدعم من ارتفاع أسهم "البنوك" و"البتروكيماويات"، وذلك بعد نحو ساعتين من بدء التعاملات.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.75 في المائة، بينما ارتفع سهم سابك بنحو 4 في المائة ليتداول عند 129.5 ريال كأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

ويأتي ارتفاع السوق تزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، ليتداول خام برنت فوق مستوى 100 دولار من جديد.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 130 شركة باللون الأخضر و63 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 16 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول أثناء التعاملات عند 4.9 مليار ريال، في حين ارتفع سهم دار المعدات بـ 23 في المائة وهي ثاني جلسة له في السوق الرئيسية.