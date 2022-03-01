اتفاقية تعاون مشترك بين السعودية والإمارات في مجال المراجعة الداخلية

وقعت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في دبي اتفاقية تعاون مع جمعية المدققين الداخليين في الإمارات لتبادل الخبرات المشتركة في مجال المراجعة الداخلية وخدمة مجتمعها.

ووقع الاتفاقية عبدالله الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وعبدالقادر عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات حيث تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بشكل فعال وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما وتعزيز دورهما الإستراتيجي في تحقيق الغايات الحكومية من خلال التعاون المشترك بين البلدين.

وتستهدف الاتفاقية المساعدة بوضع إطار لحوكمة الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وتأسيس تحالفات إستراتيجيات مع الجهات الرقابية والتشريعية والعمل على تطوير مهنة المراجعة الداخلية وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطور المهنة والعمل على توطينها في البلدين.

وحددت أطر التعاون المشترك بين الجمعيتين في عدة مجالات أبرزها المشاركة بإعداد وتنظيم مؤتمرات التدقيق الداخلي وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة والتدريب في برنامج حصاد وتبادل الخبرات والترشيح المشترك للمتحدثين بالمؤتمرات المتخصصة التي تعقد في البلدين وغيرها من مجالات التعاون.