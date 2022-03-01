ارتفاع أسهم اليابان وسط تصيد للصفقات وتفاؤل حيال محادثات روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسهم اليابان اليوم حيث تلقت المعنويات دعما من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة. وارتفع المؤشر نيكي 1.2% إلى 26844.72 نقطة بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 فبراير. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54% إلى 1897.17 نقطة.

تواجه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها لأوكرانيا. وفشلت محادثات وقف إطلاق النار مع جارتها أمس في تحقيق انفراجة ولم يذكر المفاوضون موعد عقد جولة جديدة. وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق في شركة أيزاوا سكيوريتيز "يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا". وأضاف "كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة مما أدى السوق أيضا للارتفاع اليوم".

وصعد سهم توشيبا 2.36% بعد إعلان التكتل المفاجئ أن تارو شيمادا الرئيس التنفيذي السابق لسيمنز إيه.جي سيحل محل رئيسه التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا اعتبارا من اليوم. ونزل سهم تويوتا 0.26% بعد أن قالت إنها ستستأنف الإنتاج المحلي اعتبارا من غدا بعد يوم من توقف جميع مصانعها على مستوى البلاد في أعقاب هجوم إلكتروني على مورد لقطع الغيار. وتراجع سهم ميتسوبيشي 1.68% وكان الأسوأ أداء من بين أسهم أكبر 30 شركة على توبكس يليه سهم شركة ميتسوي اند كو الذي خسر 1.38%.