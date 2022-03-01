«سرك» تدعو الشركات المتخصصة لتحالف استراتيجي في مشروع إدارة النفايات بالرياض

دعت الشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، جميع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير إلى التسجيل كشركاء محتملين في شراكة استراتيجية لتطوير نظام متكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير الخاص بمدينة الرياض.وأوضحت "سرك" أنها تسعى من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية مع الشركات أو التحالفات المؤهلة للوصول إلى هدف الاستبعاد عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة على مستوى المملكة بحلول 2035.وأكدت أن الحل المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير لمدينة الرياض يجب أن يكون وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والأخذ في الحسبان المتطلبات المحلية، بحيث يشتمل الحل المتكامل على محطات الفرز، وإعادة التدوير، ومعامل تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية وإنتاج الوقود البديل، وإنتاج السماد العضوي.ويمكن هذا الحل من تغطية كامل سلسلة القيمة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها ابتداء من الفرز عند المصدر، والجمع والنقل، والمعالجة، انتهاء بمرحلة إعادة التدوير.وستقوم "سرك" بالشراكة مع القطاع الخاص بتطوير هذا الحل المتكامل حسب أنظمة وقوانين المركز الوطني لإدارة النفايات "موان".ودعت الشركة الجهات الراغبة في الاستثمار والشراكة في هذا المشروع، التقدم بطلبها على موقع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.وقالت الشركة لـ"الاقتصادية" إن منشأة فرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في الرياض هي أول المشاريع للمدن الكبيرة في المملكة، مشيرة إلى أن العمل بدأ فعليا في المحطة.وأشارت إلى وجود شركة ألمانية تعمل معهم كشريك فني في فرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل، لافتة إلى أن قطاع إدارة النفايات سيعمل على تأمين نحو 77 ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة.ويسهم المشروع في تحقيق هدف التحول عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة بنسبة 70 في المائة في مدينة الرياض بحلول 2025 - 2026، والاستبعاد عن المرادم بنسبة 94 في المائة على مستوى المملكة بحلول 2035، ما يخفض الانبعاثات الضارة بما يعادل 38 مليون طن سنويا على مستوى المملكة، ضمن إطار تحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" التي تعنى بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.كما سيسهم المشروع والمشاريع المماثلة في إيجاد فرص وظيفية في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير.ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في شركة الحلول الخضراء لفرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل RDF، وهو سابقة نوعية لإنتاج الوقود البديل لتزويد قطاع منظومة الصناعة خصوصا قطاع صناعة الأسمنت "الأخضر".