هبوط مؤشرات «وول ستريت» .. المستثمرون يعيدون تقييم تداعيات العقوبات الروسية

هبطت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، بينما يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات حزمة جديدة من العقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.55 في المائة إلى 33870.62 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.70 في المائة إلى 4354.17 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.90 في المائة إلى 13570.83 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع فرض الدول الغربية عقوبات جديدة صارمة على روسيا في أعقاب تدخلها في أوكرانيا، بينما أجج ارتفاع أسعار النفط المخاوف من حدوث تضخم مفرط.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 في المائة وداكس الألماني 2 في المائة وفاينانشيال تايمز البريطاني 0.9 في المائة.وقفزت أسعار النفط الخام نحو 5 في المائة، بينما انخفض الروبل الروسي بنحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات تشمل عزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي "سويفت".وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها "رايفايزن" النمساوي و"يونيكريديت" و"سوسيتيه جنرال" ما بين 6.3 و15.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر البنوك في منطقة اليورو الأوسع 5.2 في المائة.وتراجع سهم شركة بي.بي، كبرى شركات الطاقة المدرجة في لندن، 4.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، التخارج من شركة النفط الحكومية الروسية "روسنفت" بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.كما هبط سهم شركة رينو الفرنسية، التي تمتلك حصة غالبة في شركة صناعة السيارات الروسية "أفتوفاز" 6.9 في المائة.وفي آسيا، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على ارتفاع أمس، في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تحقق محادثات مزمعة بين روسيا وأوكرانيا نتيجة إيجابية، ما حد من المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لعقوبات صارمة يفرضها الغرب على روسيا.وصعد مؤشر نيكاي القياسي 0.19 في المائة ليغلق عند 26526.82 نقطة بعد تراجعه 0.8 في المائة في وقت سابق أمس.وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا خسائره السابقة ليرتفع 0.57 في المائة مسجلا 1886.93 نقطة.وخسر مؤشر نيكاي نحو 8 في المائة، ومؤشر توبكس 5 في المائة منذ بداية العام.وعزز نيكاي أمس، صعود سهم "فاست ريتيلينج"، صاحبة متاجر "يونيكلو" للملابس 0.1 في المائة. وعوض سهم مجموعة سوفت بنك خسائره ليرتفع 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر أسهم شركات النفط 2.6 في المائة.