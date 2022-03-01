«نمو» تضيف 71 نقطة بتداولات قيمتها 93 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية «نمو» 0.3 في المائة بنحو 71 نقطة لتغلق عند 25022 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 4 في المائة بنحو 3.9 مليون ريال لتصل إلى 93 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 62 ألف سهم متداول لتصل إلى 949 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة بنحو 114 صفقة لتصل إلى 3.9 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الآلي" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 181.60 ريال، يليه سهم "موبي" بنحو 7.8 في المائة ليغلق عند 119.40 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 80.80 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "العبيكان للزجاج" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 90 ريالا، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 39.30 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايززر" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 232.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "رؤوم" بقيمة 41 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 7.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بقيمة 7.7 مليون ريال.