الأسهم السعودية تقترب من مستويات 12600 نقطة مع ارتفاع النفط وتحسن ربحية الشركات

استعادت الأسهم السعودية أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 لتغلق عند 12590 نقطة بمكاسب 172 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 27 نقطة بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 1763 نقطة. ويأتي الارتفاع وسط استمرار تحسن أسعار النفط ونمو ربحية الشركات، حيث جاءت الأرباح المجمعة لـ 57 شركة مرتفعة بنحو 59 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 28 مليار ريال، حتى الآن لم تكتمل النتائج المالية، التي تنتهي مهلتها في نهاية الشهر الجاري. وجاء تحسن السيولة بنحو 19 في المائة، نتيجة التغيرات، التي أجريت على مؤشرات "إم سي إس آي" وعلى أثرها زادت بنحو 2.6 مليار ريال في جلسة المزاد، وارتفع المؤشر بنحو 11 نقطة. وجاء الإغلاق بفارق 20 نقطة عن مستوى المقاومة، الذي أشير إليه في التحليل السابق. وتماسك السوق عند أعلى مستوياتها لهذا العام سيعزز من فرص وصول المؤشر إلى مستويات 12720 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12415 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12344 نقطة فاقدا 0.59 في المائة، بينما الأعلى عند 12590 نقطة رابحا 1.39 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 12590 نقطة رابحا 172 نقطة بنحو 1.39 في المائة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 11.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 29 مليون سهم متداول لتصل إلى 264 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 25 في المائة بنحو 84 ألف صفقة لتصل إلى 423 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.6 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 25 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دار المعدات" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 67.60 ريال، يليه سهم "الغاز" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 55.20 ريال، وحل ثالثا سهم "بترو رابغ" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 24.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سلامة" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 15.60 ريال، يليه سهم "ساب للتكافل" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.84 ريال، وحل ثالثا سهم "بدجت السعودية" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 48.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 770 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 729 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية