وبحسب "رويترز"، قال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد الـ10 من آذار (مارس) في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع. وقال مصدر في مشتر كبير لخام الأورال الروسي، "لدينا سفن للمواعيد الأقرب، لكن لا نعلم كيف سنقوم بتحميل الشحنات في منتصف آذار (مارس)".
مشترو الخام الروسي يواجهون صعوبة في المدفوعات وتوافر السفن
وبحسب "رويترز"، قال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد الـ10 من آذار (مارس) في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع. وقال مصدر في مشتر كبير لخام الأورال الروسي، "لدينا سفن للمواعيد الأقرب، لكن لا نعلم كيف سنقوم بتحميل الشحنات في منتصف آذار (مارس)".
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