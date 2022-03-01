مشترو الخام الروسي يواجهون صعوبة في المدفوعات وتوافر السفن

قال تجار أمس إن مشتري النفط الروسي يواجهون صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب التدخل في أوكرانيا. ولم يتعرض قطاع الطاقة الروسي الواسع نفسه للعقوبات. وتنتج روسيا 10 في المائة من النفط العالمي وتزود أوروبا بـ40 في المائة من الغاز.وبحسب "رويترز"، قال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد الـ10 من آذار (مارس) في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع. وقال مصدر في مشتر كبير لخام الأورال الروسي، "لدينا سفن للمواعيد الأقرب، لكن لا نعلم كيف سنقوم بتحميل الشحنات في منتصف آذار (مارس)".