فرض مجلس الأمن الدولي اليوم حظرا على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي الإرهابية بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام، بحسب "رويترز" .
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها.
مجلس الأمن يفرض حظرا على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية
فرض مجلس الأمن الدولي اليوم حظرا على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي الإرهابية بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام، بحسب "رويترز" .
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