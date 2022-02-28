وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، اجتماع مجلس الإدارة التي عقدت في مدينة ينبع الصناعية بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وأعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة.

وبحث المجلس مستجدات برامج ومشاريع الهيئة واتخذ بشأنها عددا من القرارات.



وقد تخلل برنامج زيارته لمدينة ينبع الصناعية جولة على أبرز معالمها وتجهيزاتها الأساسية والبنية التحتية , كما تخلل برنامج الزيارة جولة تفقدية لمدرسة الموهوبين والوقوف على تجهيزاتها، حيث استمع لشرح عن أبرز الإنجازات التي حققها طلابها ومعلموها والتجربة الفريدة التي يخوضها التعليم بمدارس الهيئة الملكية في صقل مهارات الموهوبين والبرامج النوعية المقدمة من خلال هذه المدرسة.



كما اطلع على معرض مجهّز يتضمن أبرز الإنجازات التعليمية لمدارس مدينة ينبع الصناعية والمراكز التي حققها أبناؤها الطلاب في المسابقات والجوائز العلمية دولياً وإقليمياً ومحلياً.

فيما زار مركز الرعاية الصحية المهنية بينبع الصناعية الذي جهز لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة عالية الجودة لفئة العاملين بالمؤسسات والشركات الصناعية طبقاً لأعلى معايير الجودة الطبية.



وشملت الجولة زيارة (مركز العمليات الذكي بالهيئة الملكية بينبع) المصصم والمجهز لربط التجهيزات الفنية والتقنية المتخصصة لمراقبة وإدارة مدينة ينبع الصناعية بالمعلومات التي يستمدها من الأجهزة المرتبطة والكاميرات المخصصة لمراقبة السلامة والحركة المرورية وأنظمة إدارة تشغيل وصيانة المدينة ونظام التحكم بشبكات الري ونظام إدارة النفايات وأنظمة الأعمدة الذكية الموزعة بالواجهة البحرية.

واختتمت الجولة لمقر مركز التنمية الصناعية حيث اطلع على المرافق والتجهيزات والبرامج والخدمات المقدّمة وآلية الاستفادة منها إذ يعد المركز (مسرعة أعمال) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصناعيين عبر خدماته وبرامجه.

وكرم وزير الصناعة والثروة المعدنية في نهاية الجولة رواد الاختراعات المسجلة دولياً باسم الهيئة الملكية بينبع التي تسهم في تطوير استخدامات الطاقة الشمسية والمتجددة.