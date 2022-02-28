نمو إنفاق المستهلكين في السعودية 4.5 % خلال يناير.. 93.3 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين بالسعودية نموا خلال شهر يناير من العام الحالي 2022، وبنسبة 4.5 في المائة وعلى أساس سنوي، ليبلغ معدل الإنفاق نحو 93.3 مليار ريال مقارنة بنحو 89.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 4 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أستند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يناير الماضي يعد هو الأعلى في 10 أشهر وبالتحديد منذ مارس 2021 حيث بلغ الإنفاق حينها 95.5 مليار ريال.

ويأتي الزيادة في الإنفاق بعدما نمت مبيعات نقاط البيع بنحو 16.9 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 43.55 مليار ريال، في حين تراجعت السحوبات النقدية بنحو 4.3 في المائة إلى 49.72 مليار ريال.

وبالمقارنة مع الشهر السابق (ديسمبر 2021)، فقد زاد الإنفاق بشكل طفيف بـ 0.1 في المائة، حيث زاد الإنفاق بنحو 81.9 مليون ريال بعدما كان الإنفاق حينها قد بلغ نحو 93.19 مليار ريال.

وبحسب عمليات نقاط البيع، فقد زاد إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي خلال يناير بنحو 19 في المائة وعلى أساس سنوي حيث بلغ نحو 6.16 مليار ريال، ليستحوذ القطاع على 14.2 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كذلك زاد الإنفاق على قطاع "المشروبات والأطعمة" بنحو 15.4 في المائة لتبلغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع نحو 6.55 مليار ريال، مشكلا بذلك على 15 في المائة من الإجمالي.

فيما نجد أن الإنفاق على قطاع التعليم وقطاع المجوهرات قد تراجع في يناير 28 و14 في المائة على الترتيب.

وخلال العام الماضي 2021، وشهد إنفاق المستهلكين معدلات نمو كبيره هي الأعلى في 7 سنوات، بعدما بلغ حجم الإنفاق 1.05 تريليون ريال وبنسبة نمو 7 في المائة.

في حين بلغ معدل الإنفاق الشهري خلال العام الماضي نحو 87.9 مليار ريال، مقابل نحو 82.18 مليار ريال متوسط شهري في عام 2020.

*وحدة التقارير الاقتصادية