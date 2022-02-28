ألمانيا تؤجل طرح ميزانية 2022 بسبب الأزمة الروسية الأوكرانيا

أجلت الحكومة الألمانية طرح ميزانية 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت اليوم الاثنين إن من المنتظر أن يتم طرح الميزانية والتخطيط المالي طويل الأجل للمناقشة أمام مجلس الوزراء في السادس عشر من مارس المقبل أي بعد أسبوع من الموعد الذي كان محددا له بالأساس.

من جانبه، قال وزير المالية كريستيان ليندنر إن التأجيل نجم عن تأخيرات بسبب الوضع الراهن مشيرا إلى أنه لم يتمكن بعد من إجراء كل المحادثات اللازمة مع الوزراء، كما أن عليه إعداد تقييم للميزانية بعد قرار تخصيص صندوق خاص للجيش بمليارات اليورو، بحسب "الألمانية".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن أمس الأحد تخصيص صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للجيش،وقال إن سبب ذلك هو "التحول الزمني" الذي حدث في السياسة الدولية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المنتظر توفير أموال هذا الصندوق من ميزانية 2022 الأمر الذي سيجعل من الضروري الاستعانة بديون عالية مجددا.

ومن المنتظر أيضا أن تمول ميزانية 2022 الإعفاءات التي قررها زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ليندنر إنه لا يزال يخطط لوصول صافي الاقتراض إلى 7ر99 مليار يورو بغض النظر عن الصندوق الخاص للجيش.