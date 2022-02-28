مشترو النفط الروسي يواجهون صعوبة في المدفوعات والشحن

قال تجار إن مشتري النفط الروسي يواجهون صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

ولم يتعرض قطاع الطاقة الروسي الواسع نفسه للعقوبات. وتنتج روسيا عشرة في المائة من النفط العالمي وتزود أوروبا بأربعين في المائة من الغاز.

وقال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد العاشر من مارس في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع، بحسب "رويترز".

وقال مصدر في مشتر كبير لخام الأورال الروسي "لدينا سفن للمواعيد الأقرب، لكن لا نعلم كيف سنقوم بتحميل الشحنات في منتصف مارس".

