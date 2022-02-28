سامسونج : إقبال كبير على "جالاكسي إس 22" في أسواق العالم الرئيسية

تشهد سلسلة هواتف جالاكسي الجديدة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات إقبالا كبيرا في الأسواق الرئيسية العالمية.

وذكرت صناعة الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم إن عددا من العملاء الأمريكيين الذين تقدموا بالطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22" لم يتسلموا هواتفهم حتى يوم إطلاقها الموافق يوم 25 فبراير.

من المتوقع أن يتسلم عدد من العملاء المنتج خلال أبريل بسبب تأخر عملية التسليم بحسب "يونهاب". وتجاوزت لطلبات المسبقة لـ "جالاكسي إس 22" في الهند ثاني أكبر سوق هواتف ذكية في العالم 70 ألف وحدة بعد 12 ساعة من بداية تلقي الطلبات وتتلقى سامسونج الطلبات المسبقة في الهند حتى 10 مارس. وبلغت الحصة السوقية لسامسونج في الهند 18% العام الماضي لتحافظ على المركز الثاني بعد شاومي الصينية.

وسجلت الطلبات المسبقة لسلسلة "جالاكسي إس 22" في 70 دولة في العالم أكثر من ضعف السلسلة السابقة لها وحطمت الأرقام القياسية. وفي كوريا وصلت الطلبات المسبقة لـ "جالاكسي إس 22 "التي استمرت من 14 إلى 21 فبراير إلى 1.02 مليون جهاز في أعلى مستوى من بين سلاسل جالاكسي إس.

وقالت سامسونج إن الطلبات المسبقة حطمت أرقاما قياسية لتتجاوز توقعاتها وتبذل ما بوسعها لتسليم المنتج في أقرب وقت ممكن ولكن هناك تأخيرات بحسب السوق والطراز واللون ونطلب تفهم ذلك. وأضافت هناك تأخيرا في عملية التسليم بسبب الطلب الذي تجاوز التوقعات بشكل كبير وسنضع تدابير مختلفة لتبديد قلق العملاء.