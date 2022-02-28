الروبل يهوي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار

هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار الأمريكي اليوم بعد أن أعلنت دول غربية سلسلة عقوبات مطلع الأسبوع على روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا وشمل ذلك احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50 % ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77 % أمام الروبل.

وأعلن المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي.

وقال إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.